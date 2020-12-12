Неудачно упала: певицу Славу срочно оперируют

Российская эстрадная певица Анастасия Сланевская, наиболее известна как Слава, находится в одной из московских частных клиник.

Об этом сообщает издание Super. 40-летняя артистка получила тяжелый перелом плеча со смещениями и оставшимися внутри осколками кости. Сейчас звезда находится под пристальным наблюдением врачей.

Как рассказал директор певицы, Слава неудачно упала в лесу около загородного дома. Сначала исполнительница ничего не чувствовала, но через время ей стало плохо и она начала терять сознание. Вызвала скорую сама певица.

Отмечается, что Слава не сможет принять участие в новогодней съемке церемонии "Золотой граммофон" 12 декабря, где была заявлена ранее.

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Напомним, что певица Слава является российской также автором песен и актрисой. Обладательница нескольких премий "Песня года" и "Золотой граммофон".

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Наибольшую известность получила, сыграв одну из главных ролей в фильмах "Параграф 48", где ее коллегами на съемочной площадке были Гоша Куценко и Владимир Вдовиченков. Отметим, что сценарий был основан по одноименному рассказу Ивана Охлобыстина.

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