"Хорошая была бы пара?" В сети обсуждают новую подругу Димы Билана

Известный российский артист Дима Билан, который ранее рассказал о причине своей худобы, не единожды намекает на отношения с участницей 5 сезона российского телепроекта "Пацанки" Анастасией Петровой.

Певец несколько дней выкладывает на своей странице в Инстаграм фото и видео с девушкой. Как сообщает Telegram-канал YOBAJUR, Билан и Петрова уже не первый раз появляются вместе, в сети же поговаривают, что происходит это не просто так, что ребята встречаются.

"Хорошей бы была пара?" - отмечает канал.

Поклонники пары в комментариях к многочисленным совместным фото и видео отмечают, что Дима и Настя очень подходят друг другу.

Но также есть те, кто называет это пиаром и ничем больше.

Отметим, Дима Билан известен как певец. В 2006 году исполнитель участвовал в песенном конкурсе "Евровидение" с песней "Never Let You Go", заняв второе место, а в 2008 году с песней "Believe", заняв первое место и став первым исполнителем из России, победившим на конкурсе.

Анастасия Петрова - участница 5 сезона проекта "Пацанки" на телеканале "Пятница!". По ее словам, в детстве она подверглась сексуальному насилию со стороны родного дяди. Занимается боевыми искусствами и участвовала в боях без правил.

