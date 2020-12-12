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"Хорошая была бы пара?" В сети обсуждают новую подругу Димы Билана

"Хорошая была бы пара?" В сети обсуждают новую подругу Димы Билана
Обновлено 11:17 Сегодня Телеграф Фото: instagram Анастасии Петровой

Известный российский артист Дима Билан, который ранее рассказал о причине своей худобы, не единожды намекает на отношения с участницей 5 сезона российского телепроекта "Пацанки" Анастасией Петровой.

Певец несколько дней выкладывает на своей странице в Инстаграм фото и видео с девушкой. Как сообщает Telegram-канал YOBAJUR, Билан и Петрова уже не первый раз появляются вместе, в сети же поговаривают, что происходит это не просто так, что ребята встречаются.

"Хорошей бы была пара?" - отмечает канал.

 
 
 
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Поклонники пары в комментариях к многочисленным совместным фото и видео отмечают, что Дима и Настя очень подходят друг другу.

 
 
 
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Но также есть те, кто называет это пиаром и ничем больше.

 
 
 
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Отметим, Дима Билан известен как певец. В 2006 году исполнитель участвовал в песенном конкурсе "Евровидение" с песней "Never Let You Go", заняв второе место, а в 2008 году с песней "Believe", заняв первое место и став первым исполнителем из России, победившим на конкурсе.

 
 
 
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Анастасия Петрова - участница 5 сезона проекта "Пацанки" на телеканале "Пятница!". По ее словам, в детстве она подверглась сексуальному насилию со стороны родного дяди. Занимается боевыми искусствами и участвовала в боях без правил.

Как сообщалось ранее, российская актриса Татьяна Кравченко рассказала о романе с Андреем Леоновым.

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Все по теме:

Дима Билан, Пацанки, Анастасия Петрова.

Автор:

Телеграф
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