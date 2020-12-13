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Не мог двигаться и разговаривать: стало известно о последних днях жизни Гафта

Не мог двигаться и разговаривать: стало известно о последних днях жизни Гафта
Обновлено 10:29 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

В субботу, 12 декабря, в возрасте 85 лет умер советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, народный артист РСФСР Валентин Гафт.  За несколько дней до смерти у артиста отказали конечности и речевой аппарат.

Об этом в интервью "Пятому каналу" поведал основатель и художественный руководитель московского театра "Школа современной пьесы" и товарищ умершего Иосиф Райхельгауз.

Отмечается, что в последние дни Гафту резко стало хуже. У его кровати постоянно находилась супруга Ольга Остроумова.

"Это российская территория": что Валентин Гафт говорил об Украине

"Нужно отдать должное, поклониться Ольге Остроумовой, которая выносила Валентина Иосифовича!", - рассказал он.

По словам Райхельгауза, артист "умер в доме рядом с любимой женой — это очень важно".

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Все по теме:

Россия, Актеры, Валентин Гафт, Ольга Остроумова.

Автор:

Телеграф
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