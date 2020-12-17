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Четверг, 17.12.2020
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Егор Крутоголов: Политика — это конец. Актерской карьеры так точно

Егор Крутоголов: Политика — это конец. Актерской карьеры так точно
08:01 Сегодня Телеграф

Юмористический проект «Дизель Шоу» с размахом отпраздновал свое пятилетие, собрав пять аншлагов во Дворце «Украина». И это в условиях карантина. Художественный руководитель и актер Егор Крутоголов говорит, что с волнением ждали этих концертов, ведь они проводились в новой реальности – в условиях пандемии, которая кардинально изменила жизнь в Украине и во всем мире. 

Тем не менее, Крутоголов смотрит на ситуацию со свойственным ему чувством юмора. Об отношении к карантину, запрете концертной деятельности, семье и детях Егор рассказал в откровенном интервью.

— Как снимаете новогодние выпуски «Дизель Шоу» с учетом карантина? В каких условиях?

-Как и наши юбилейные концерты, и летний концерт в Одессе, зимние мы проводим с соблюдением всех карантинных норм. Все, кто работают на концертах, носят маски и пользуются антисептиками. Администрация даже распечатала правила поведения с напоминаниями о дистанции и прочих мерах предосторожности. Что касается съемочного процесса, то 30 ноября мы отсняли телевизионные премьеры во дворце «Украина» без зрителей. Впереди нас ждут съемки еще большого новогоднего выпуска тоже в пустом зале. С одной стороны, меньше волнения, когда нет зрителя. Потому что публичное вступление - это всегда стресс. Но есть и другая сторона медали — зритель стимулирует выброс адреналина в организм и тогда мозг лучше концентрируется. Мне лично не хватало этой мобилизации организма. Когда знаешь, что есть второй дубль, мозг расслабляется и не хочет запоминать весь сценарий (смеётся). 

Дизель шоу

— Как вы относитесь к таким ограничениям ? И к тому же в афише значился концерт «Вечернего квартала» 22 декабря?

— Начнем с того, что у людей очень разное отношение к вирусу, карантину и пандемии. Кто-то его боится, кто-то не верит, а кто-то уже переболел и верит в то, что у него иммунитет на полгода. Чтобы прийти к единому мнению, нам нужны какие-то данные по исследованиям вирусологов, подтверждённые нашим государством. Мы не знаем, кому верить и как к этому относиться. Потому что не знаем, как эта штука распространяется, насколько опасна и как от неё на самом деле можно защититься. Если же учёные скажут, что защиты нет, я скорее выберу заболеть, но продолжать коммуницировать с людьми, чем сидеть взаперти и бояться высунуться.

Думаю, что закрыть всех по домам — это плохая идея. Запрещать проводить мероприятия — плохая идея. Вообще, запрещать что-то людям — плохая идея. Информировать, вести диалог и помогать — да, но нам вечно стараются диктовать, что делать. Думаю, людям нужно дать возможность самим решать, ходить на концерты или нет, а государство могло бы проконтролировать соблюдение санитарных норм.

— Что будете делать, если введут полный локдаун?

— Если введут полный локдаун, буду одалживать.

— Оля Полякова выступила с резкой критикой действий властей относительно ограничения концертной деятельности, дала несколько концертов и нарвалась на критику, вступала в перепалки с главным санитарным врачом Виктором Ляшко. Какие варианты работы в условиях карантина для артистов вы бы предложили? Как относитесь к компенсациям?

— Оля поднимает важные вопросы, но для начала нам нужно то, о чем я говорил выше. А именно: определить правила жизни в данных сложившихся условиях. Иначе многих артистов мы после локдауна не увидим.

Компенсации в нашем государстве? Смешная шутка! Мне кажется, к нам, артистам, народ скорее относится как к аферистам, нежели как к деятелям искусства. Иногда так и есть. Как бы ни было, запреты — плохое решение. Концерты должны проводиться по санитарным нормам, а люди пусть сами решат — посещать их или нет.

Дизель шоу

— В условиях карантина вы провели пять концертов подряд во Дворце «Украина». Как организовывали шоу в условиях ограничений? Жена и дети также были с вами за кулисами?

— Мы придерживались всех правил безопасности: администрация была в масках, зрителям на входе меряли температуру, пускали исключительно в масках, в свободном доступе были антисептики. И, конечно, в зале была шахматная посадка. А вот энергетика от зрителей была такая же мощная, как при аншлаге! Моя жена Катя работает фотографом «Дизель Шоу», а Лев участвовал в номере. Да, они были со мной за кулисами. Когда рядом семья, как-то даже проще и легче. Они всегда знают, в какой момент нужно обнять или просто помолчать рядом, их поддержка бесценна.

— В каждом концерте «Дизель Шоу» вы вспоминаете о Марине Поплавской. Спустя два года как воспринимаете трагедию, и как изменила вас, команду, может, и шоу в целом, эта ситуация?

— Всегда сложно говорить о Марише. Мы, наверное, стали матерее, закалились, как сталь, пройдя через пекло. Не все верили, что мы вернемся после трагедии, и в какой-то момент было страшно и непонятно… Но мы уверены, что она очень хотела бы, чтобы это продолжалось, чтобы она не повлияла на ход истории своим уходом.

Мы чувствуем ее присутствие. Особенно, когда делаем что-то о ней. На одном из юбилейных концертов была песня «Пролетая над нами» со словами благодарности и любви к Марише. Ни одна репетиция не проходила без слез. На концерте было ощущение, что она прилетала к нам, села в незаметном месте в зале и концерт благодаря этому прошел очень легко. Это тонкие ощущения, которые мы с ребятами всегда считываем.

— Как нынешняя ситуация отражается в шутках, кого больше всего критикуете и какое место сейчас занимает политика в вашем шоу?

— Мы шутим обо всем, что наболело у нас и у народа. Конечно, тема карантина пронизывает наши юмористические программы, потому что это новая реальность. В зимних выпусках зрители увидят также номера об онлайн-образовании, онлайн-лечении. Также подняли тему того, как проходит "большое строительство" в нашей стране, постебались над украинскими производителями автомобилей. Над властью тоже подшучиваем, потому что видим погрешности и даже глупости в их работе.

Дизель шоу

Политика – это всегда много тем для шуток. Такое впечатление, что политики стоят с лопатами и специально подкидывают эти поводы для шуток. У нас проскакивает политический юмор, но мы стараемся подавать его через социальную тематику. Стараемся не называть фамилий, лишь высмеиваем ситуации, в которые может попасть кто угодно. Нарочно никого не опускаем и не поднимаем в своих номерах.

Основа наших шуток — по-прежнему, семейные отношения. Это всегда было, есть и будет интересно украинцам.

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— Какова реакция на «политические» шутки? Вам «сверху» не прилетало?

— Нет.

Егор Крутоголов

— Вам предлагали пойти в политику?

— Мне задавали уже такие вопросы, причем не только журналисты, а серьезные дяди, которые поняли, что это работает – трансформация популярности в электорат. Мне такие предложения, конечно, льстят, спасибо большое, но мне здесь хорошо. Политика — это конец. Актерской карьеры точно. Мое призвание веселить людей и такой дар дается далеко не каждому. Ведь я делаю жизнь людей лучше и дольше – моя миссия продлевать смехом жизни людей. Это намного глобальнее и светлее, чем быть президентом.

- Как карантин отразился на других проектах? На каком этапе съемки ситкомов, скетчей? От чего пришлось отказаться? Что карантин изменил в вашей личной жизни?

— Съемки полнометражного фильма отложены на неопределённое время. А сериалы мы сняли благодаря большой удаче и профессионализму команды.

— Ваш сын Лев профессионально занимается картингом. Как изменились условия тренировок и соревнований во время карантина? Бил ли он на международных гонках в этом году? Какими достижениями Лева может похвастаться на сегодняшний день?

— Лев до карантина 2 года выступал в основном за границей, где добился 4-го места в чемпионате Польши и 8-го в чемпионате Восточной Европы. В 2020-м не было ни одного выезда за пределы Украины. Участвовал лишь в двух украинских чемпионатах, в которых завоевал победы. Это Чемпионат Украины и Кубок Украины.

Егор Крутоголов с сыном Левой

— Как Лева ладит с младшим Максом? Что вас умиляет в их отношениях?

— Лева относится к младшему брату очень трепетно. У него даже больше терпения, чем у меня. Если у Левчика есть возможность поиграть с Максиком, а не делать уроки, он, конечно, выберет Макса (смеётся).

Я с первого дня думал о том, что может быть ревность со стороны Левы и старался это предотвратить. Если тискаю Макса, обязательно целую и Леву, чтобы он не чувствовал, будто я люблю их не одинаково. Пока всё получается!

Егор Крутоголов с женой

— Появилось ли больше свободного времени, как его проводите и как хотели бы его проводить?

— Я — молодой папанька маленького МикроМакса. Как только у кого-то в семье появляется свободное время — оно становится его свободным временем! Именно с Максом я его и провожу. А хотел бы проводить с ним же, только где-то на песчаном берегу океана. Жуть, как хочется на море! Год нигде не был!

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Автор: Виктория Бондаренко

Фото: Прес-служба "Дизель СТУДИО"

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Юмор, Дизель шоу, Егор Крутоголов.

Автор:

Телеграф
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