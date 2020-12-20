Мини-версия Кейт Миддлтон: внучка Елизаветы ІІ копирует стиль герцогини Кембриджской (фото)

Совсем скоро наступит Рождество и королевская семья начала презентовать свои рождественские открытки. Одними из первых стали герцоги Кембриджские. Принц Уильям и Кейт Миддлтон представили милый семейный снимок со своими детьми. На снимке семейство предстало в нарядах одного стиля – уютных свитерах и джинсах.

Издание Instyle заметило, что пятилетняя дочь герцогов Шарлотта подражает стилю своей мамы. Явным доказательством этой теории являются сапожки юной принцессы, которые являются мини-копией любимых сапог Кейт Миддлтон.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal)

Стоит отметить, что мини-копия обуви герцогини для принцессы Шарлотты была специально сделана из тех же материалов, что и «взрослая» версия.

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Ранее, «Телеграф» сообщал, что Кейт Миддлтон и принц Уильям изменили свои планы на Рождество.