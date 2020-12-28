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Антон Птушкин о награде от Зеленского: Есть маза получить бесплатный проезд в метро

Антон Птушкин о награде от Зеленского: Есть маза получить бесплатный проезд в метро
Обновлено 12:54 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Героем нового выпуска программы Юрия Дудя «вДудь» стал телеведущий и тревел-блогер Антон Птушкин. Чтобы взять интервью Юрий и его съемочная группа приехали к Антону на турецкий курорт Олюдениз, где вместе отправились в поход.

Во время разговора Дудь пытался затронуть «украинские» вопросы, однако Птушкин заявил, что о политике он не говорит. Однако, тему получения блогером звания «Заслуженный журналист», которым его отметил президент Украины Владимир Зеленский накануне Дня Независимости, они не обошли.

Антон рассказал, что узнал о получении звания во время съемок. Его директор скинул ему скриншот указа президента, где значилось это решение.

«Я офигел, если честно. Я максимально офигел. Где я, где журналистика и где Заслуженный журналист Украины? У меня ощущение, что я и близко не заслуживаю этой награды» - признался Антон.

Птушкин считает, что заслуженный журналист это тот, кто отдал этой профессии 10, 20, 30 лет, а то и всю жизнь этим занимается. Вот такие люди и заслуживают такого звания. Себя Антон считает «просто чуваком с камерой». Хотя от награды не отказывается и говорит, что это очень приятно.

«Есть инсайдерская информация, что кроме прибавки к пенсии есть маза получить бесплатный проезд в метро» - смеется "главный путешественник Ютуба".

Тревел-блогер до сих пор не забрал свою награду, так как у него очень мало свободного времени через загруженный график.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что режиссер «Атлантиды» Валентин Васянович отказался получать награду от Владимира Зеленского.

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Все по теме:

Блогер, Интервью, Награда, Антон Птушкин, Юрій Дудь.

Автор:

Телеграф
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