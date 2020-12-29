Пьер Карден участвовал в закрытии реактора на Чернобыльской АЭС: в сети припомнили архивное фото

29 декабря ушел из жизни известный модельер Пьер Карден. Оказывается, кутюрье испытывал особые чувства к СССР, и часто посещал страну. Впервые в СССР Карден побывал в 1963 году.

В сети появились архивные снимки Кардена с Чернобыльской зоны отчуждения, куда он приезжал на закрытие реактора Чернобыльской АЭС. Модельер не раз говорил, что его до глубины души потрясла трагедия Чернобыля.

В июне 1991 года Карден побывал в Чернобыле как посол ЮНЕСКО. Он посетил села, в которые после эвакуации вернулись жители.

Также, в 1991 году состоялся модный показ Кардена на Красной площади. Кутюрье называл этот показ одним из самых волнующих моментов в своей жизни.

Кутюрье никогда не смущали никакие политические режимы. Он никогда не интересовался политикой, а занимался только искусством и бизнесом. За свою жизнь он побывал практически во всех странах мира, а режимы в этих странах его совсем не интересовали.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что в возрасте 66 лет умер солист ВИА «Лейся, песня» Владимир Ефименко.