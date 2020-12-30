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Было много обид и негатива: Мила Нитич разоткровенничалась о разрыве с продюсером

Было много обид и негатива: Мила Нитич разоткровенничалась о разрыве с продюсером
22:40 Сегодня Телеграф Фото: instagram Милы Нитич

Украинская певица Мила Нитич, которая недавно дала полное интервью "Телеграфу", призналась, почему после 10 лет сотрудничества с продюсером Владимиром Бебешко решила прекратить с ним деловые отношения в 2019 году.

По словам артистки, их творческий тандем распался из-за непонимания друг друга, которое тревожило как саму Милу, так и Бебешко последние годы.

"Сейчас, по прошествии времени, могу сказать только одно: отношения заканчиваются тогда, когда люди перестают слышать друг друга, перестают понимать друг друга, перестают мыслить в одном направлении, и самое главное, перестают понимать, в чем была ценность их тандема. У нас всё это произошло. И произошло давно. В конце концов, случился надлом", - рассказала певица.

Владимир Бебешко и Мила Нитич

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Артистка отметила, что именно она была инициатором разрыва с продюсером: "Нужно быть там, где тебе хорошо. Да, из своей зоны комфорта нужно периодически выходить, но нужно быть там, где ты кайфуешь от того, что делаешь. И если ты этого уже не испытываешь, не надо лгать ни себе ни другому человеку. Нужно уметь отпустить".

Напомним, что настоящее имя Милы Нитич - Людмила Нитичук. Певица родилась 26 сентября 1990 года в селе Старая Синява, Хмельницкая область. Сотрудничество певицы с продюсером Бебешко началось после ее выступления в проекте "Шанс". Замужем не была.

Ранее Мила Нитич объяснила, почему не стремиться попасть в политику.

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Владимир Бебешко, Мила Нитич.

Автор:

Телеграф
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