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Умерла еще одна «девушка Бонда»: последние дни жизни актриса провела на ИВЛ

Умерла еще одна «девушка Бонда»: последние дни жизни актриса провела на ИВЛ
Обновлено 12:10 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com

В возрасте 65 лет ушла из жизни американская актриса и модель Таня Робертс. Актриса скончалась 3 декабря в одной из больниц Калифорнии.

Об этом сообщил таблоид TMZ со ссылкой на ее представителя.

Представитель Тани рассказал, что еще в канун Рождества актрисе стало плохо во время прогулки со своими собаками. После потери сознания, ее госпитализировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но лучше Тане не становилось.

Представитель актрисы подчеркнул, что хоть и последние дни своей жизни она провела на искусственной вентиляции легких, ее смерть не связана с Covid-19.

Таня Робертс – американская модель и актриса, получившая наибольшую популярность благодаря роли девушки Джеймса Бонда в фильме «Вид на убийство» 1985 года, где ее партнером и исполнителем главной роли был Роджер Мур.

Таню также будут помнить из шоу «Ангелы Чарли», в котором она сыграла Джули Роджерс - второстепенного персонажа, который помогал Ангелам раскрывать преступления.

Кроме того, она снималась в главных ролях фильмах «Повелитель зверей», «Шина — королева джунглей» и «Почти беременна».

Таня также была успешной моделью. Она позировала для Playboy, а также для множества телевизионных рекламных роликов. Она занималась рекламой солнцезащитных очков Excedrin, Ultra Brite, Clairol и Cool Ray.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что 2020 год забрал еще двух девушек Бонда - Маргарет Нолан и Хонор Блэкман.

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Все по теме:

Джеймс Бонд, Актриса, Смерть, Девушка Бонда, Таня Робертс.

Автор:

Телеграф
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