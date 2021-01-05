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«Девушка Джеймса Бонда» Таня Робертс не умерла: почему в сети появилась новость о ее смерти

«Девушка Джеймса Бонда» Таня Робертс не умерла: почему в сети появилась новость о ее смерти
Обновлено 13:31 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com

4 января в сети появилась информация, что 3 января не стало еще одной девушки Джеймса Бонда Тани Робертс. Однако 5 января стало известно, что эта новость оказалась ложью.

Представители знаменитости опровергли информацию о ее смерти. Таня Робертс – жива, но находится в больнице в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает издание Associated Press.

Причиной фейковой новости стало то, что врачи сказали, что актриса быстро слабеет после полученной травмы и может умереть. Ее муж, который был с ней в палате, запаниковал, когда актриса закрыла глаза и затихла. Мужчина решил, что супруга умерла.

Об этом он сообщил официальному представителю актрисы Майку Пингелу со словами: "Она умерла у меня на руках". Пингел в свою очередь, не дождавшись вердикта врачей, выпустил пресс-релиз о смерти Тани Робертс.

Ранее, "Телеграф" писал, что королева Елизавета II потеряла сестру.

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Актриса, Таня Робертс.

Автор:

Телеграф
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