Тина Кароль попала в скандал с аккаунтом "Вконтакте": в сети негодуют (фото)

Известная украинская певица Тина Кароль попала в скандал из-за рекламы своего аккаунта в российской соцсети "Вконтакте", которая запрещена в Украине.

О том, что Кароль действительно пиарит российский мессенжер, можно убедиться из прямого эфира, который исполнительница провела на своей странице в Facebook.

"Сейчас, в своем сторис на официальной странице в Facebook Тина Кароль призывает присоединиться к ее странице в социальной сети, запрещенной к использованию в Украине", - написала Кристина Мащенская в Facebook, выложив скриншот эфира Кароль.

По словам Мащенской, меньшее, что можно сделать в таком случае - пожаловаться на сторис и написать администратору страницы с призывом не нарушать законодательство страны, в которой певица осуществляет активную профессиональную деятельность.

В сети тут же сети комментировать инцидент, вспомнив поездки Джамалы в Крым.

"Джамала в 2014-2015 годах ездила в Россию с концертами, а ее и на Евровидение и медальку. И что?" – пишут пользователи.

Как сообщал "Телеграф", ранее Кароль попала в список завидніх невест Украины.