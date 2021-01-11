Звезда “Папиных дочек” умилила подписчиков новым снимком со своим супругом

Звезда “Папиных дочек” актриса Лиза Арзамасова в декабре 2020 года вышла замуж за своего возлюбленного 47-летнего российского фигуриста Илью Авербуха.

После свадьбы Лиза не баловала своих подписчиков в Инстаграме совместными снимками со своим супругом. Однако, 10 января она изменила этот “момент”. На своей странице она опубликовала совместное фото с Авербухом.

"С мужем... Слово-то какое новое, приятное", – подписала снимок Арзамасова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лиза Арзамасова (@liza_arzamasova)

Напомним, Илья и Елизавета начали встречаться еще в 2012 году, когда Арзамасова участвовала в проекте "Лед и пламень", которое продюсировал Авербух.

Стоит отметить, что у фигуриста есть 16-летний сын Мартин от первого брака, снимком с которым ранее поделилась Арзамасова.