Дзидзьо засеял родительский двор пшеницей и поздравил всех с праздником Василия (видео)

14 января украинцы отмечают Старый Новый год и Васильев день. По традиции, с самого утра мальчики ходят по домам и засевают зерном, поздравляя хозяев с праздником.

Чтит традиции и популярный певец Дзидзьо. В честь праздника он поехал к своим родителям в гости и засеял родительский двор пшеницей. Ярким поздравительным видео он поделился на своей странице в Инстаграме.

“Сію, сію, посіваю! З Новим роком вас вітаю!” – подписал ролик Дзидзьо.

Артист показал, как сеет пшеницей на крыльце сельского дома на фоне белоснежного снега. А руках он держал любимого песика - Рагна.

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