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После откровенного интервью бывшая супруга Гогунского подает на актера в суд

После откровенного интервью бывшая супруга Гогунского подает на актера в суд
Обновлено 08:26 Сегодня Телеграф

После откровенного интервью российского актера Виталия Гогунского для программы "Алена, блин!", в котором он рассказал, почему не собирается платить алименты своей 10-летней дочери Милане, мать девочки, Ирина Маирко, подает к экс-мужу иск о защите чести и достоинства.

Об этом женщина заявила на своей личной странице в Инстаграме.

"После интервью моего бывшего супруга Гогунского вылился шквал негатива, что опорочило мою честь и достоинство. Благо 30 декабря вышел указ за лживое распространение информации в интернете, можно обратиться в суд", - написала Ирина.

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Маирко пожаловалась, что Гогунский выставляет ее мошенницей, которая живет за счет доходов ребенка: "Я развиваю карьеру дочери, вкладываю немаленькие деньги, чем я и занимаюсь и буду заниматься".

Также Ирина заявила, что дочь в обиде на отца за его рукоприкладство в отношении матери.

 
 
 
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Также в интервью Виталий рассказал, что мама ребенка превращает ее в "золотую антилопу", а Инстаграм девочки - в "телемагазин".

Ранее Ирина Маирко призналась, что стало причиной первого расставания с Виталием Гогунским, после которого актер женился на другой девушке.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 535

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Суд, Виталий Гогунский, Милана Гогунская, Ирина Маирко.
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