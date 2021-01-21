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"Мисс Украина-Вселенная 2014" Анна Андрес родила первенца (фото)

"Мисс Украина-Вселенная 2014" Анна Андрес родила первенца (фото)
Обновлено 20:39 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Обладательница титула "Мисс Украина Вселенная 2014" Анна Андрес родила первенца. Счастливой новостью новоиспеченная мамочка поделилась на своей странице в Инстаграм. У модели родился сын.

Анна сообщила, что малыш родился в среду, 20 января 2021 года, и показала первые фото младенца. Имя малыша модель пока не называет.

На первом фото малыш лежал на маминых коленях, на втором- в колыбельке, возле которой стоит масса букетов цветов. Также, Анна опубликовала снимок, на котором держит сына на руках.

20.01.21 Вчера был сложный, но самый счастливый день. Добро пожаловать, мой маленький мужчина” - написала в посте Андрес.

 
 
 
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Публикация от Anna Andres (@ann.andres)

Напомним, что свою беременность Анна скрывала до последнего. Уже на 28 неделе она поделилась снимками с “беременной” фотосессии и рассекретила свое особое положение. Отец ребенка - супруг Андрес французский предприниматель Давид Барокас.

Ранее, “Телеграф” сообщал, что ведущий Никита Добрынин и его супруга Даша Квиткова объявили, что скоро впервые станут родителями.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 166

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Беременность, Модель, Анна Андрес.
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