"Мисс Украина-Вселенная 2014" Анна Андрес родила первенца (фото)

Обладательница титула "Мисс Украина Вселенная 2014" Анна Андрес родила первенца. Счастливой новостью новоиспеченная мамочка поделилась на своей странице в Инстаграм. У модели родился сын.

Анна сообщила, что малыш родился в среду, 20 января 2021 года, и показала первые фото младенца. Имя малыша модель пока не называет.

На первом фото малыш лежал на маминых коленях, на втором- в колыбельке, возле которой стоит масса букетов цветов. Также, Анна опубликовала снимок, на котором держит сына на руках.

“20.01.21 Вчера был сложный, но самый счастливый день. Добро пожаловать, мой маленький мужчина” - написала в посте Андрес.

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Напомним, что свою беременность Анна скрывала до последнего. Уже на 28 неделе она поделилась снимками с “беременной” фотосессии и рассекретила свое особое положение. Отец ребенка - супруг Андрес французский предприниматель Давид Барокас.

Ранее, “Телеграф” сообщал, что ведущий Никита Добрынин и его супруга Даша Квиткова объявили, что скоро впервые станут родителями.