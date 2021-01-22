Солистка группы "А'Студио" Кети Топурия стала мамой во второй раз

В конце октября 2020 года российскую певицу, солистку группы “А-Студио” Кети Топурию заметили на отдыхе с округлившимся животиком. После, артистка уже не продолжала скрывать свое особое положение, подтвердив свою беременность.

А 21 января 2021 года стало известно, что Кети родила мальчика в одном из лучших роддомов столицы. Инсайдеры сообщают, что певица и новорожденный малыш чувствуют себя хорошо. Солистка “А-Студио” пока никак не комментирует пополнение в семье.

Об этом сообщает телеграмм-канал Звездач.

Напомним, что для певицы это второй ребенок. Кети воспитывает 5-летнюю дочь Оливию от первого брака с Львом Гейхманом. Сына она родила от своего нынешнего супруга - бизнесмена Льва Деньгова.

Ранее, “Телеграф” сообщал, что 20 ноября 2020 года Кети Топурия и Лев Деньгов расписались.