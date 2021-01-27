Коронавирус убил актера из сериала "Ликвидация"

Известный актер Юрий Лахин умер от коронавируса в возрасте 68 лет.

Об этом сообщает Телеграмм-канал Mash.

По предварительным сведениям, звезда "Ликвидации" и "Вечного зова" в последнее время серьезно болел и умер от последствий коронавирусной инфекции.

Артист почувствовал себя плохо ещё в декабре. Его госпитализировали, тест на коронавирусную инфекцию оказался положительным.

Лечение Лахину не помогало и становилось только хуже.

В больнице артист пробыл месяц, в конце декабря врачи перевели его не ИВЛ, но спасти актера не удалось.

Юрий Лахин родился 23 июля 1952 года в Запорожье. Вскоре после его рождения семья переехала на Урал, где он вырос и закончил школу. В 1978 году окончил Свердловское театральное училище. Работал в Свердловском академическом театре драмы, Театре на Покровке, театре "Сатирикон".

Помимо "Ликвидации" Юрий Лахин снялся в таких сериалах, как "Молодежка", "Громовы" и "Вечный зов". Также артист сыграл эпизодическую роль в фильме "Высоцкий. Спасибо, что живой".

Как сообщалось, 14 января, скончался известный российский режиссер, создатель детского киножурнала "Ералаш" 71-летний Борис Грачевский.