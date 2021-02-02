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Римма Зюбина рассказала, каким человеком был Сергей Проскурня

Римма Зюбина рассказала, каким человеком был Сергей Проскурня
Обновлено 13:00 Сегодня Телеграф Фото: facebook

1 февраля Украина потеряла известного режиссера и продюсера Сергея Проскурню. Режиссера не стало внезапно. Причина смерти пока не известна.

Украинская актриса театра и кино Римма Зюбина была близко знакома с Сергеем Владиславовичем. Она не могла не отреагировать на скоропостижную кончину своего друга и на своей странице в Фейсбуке опубликовала пост, в котором рассказала историю, связанную с режиссером.

"Я множество раз именно при Сергее рассказывала эту историю, потому что она для меня очень важна. И знаю, что ему было приятно и в сотый раз услышать ее. Расскажу и сегодня, знаю, что Сергей услышит" - начала Зюбина.

Эта история случилась давно. В театральном зале Театра Оперетты давали спектакль известного европейского театра, на который трудно было попасть. Римма забежала в театр буквально в последние минуты до первого звонка.

Ее место было рядом с Сергеем Проскурней. "Хорошо выглядишь"- сказал тогда Сергей. Владиславович, на что Зюбина пожаловалась, что целый день бегала по делам и едва успела на спектакль.

"Раздался второй звонок. И вдруг, Сергей берет меня за руку.

- Пойдем, быстро!

- Куда?

Он подлетает со мной в буфет, все еще держа меня за руку, заказывает мне бутерброды, пирожные, кофе и говорит: Ты голодна, если ты утром бегаешь, то ты не успела даже ничего поесть за весь день.

- Но уже третий звонок!

- Спокойно поешь и тогда мы пойдем на представление".

Римма Анатольевна признается, что это было очень неожиданно, ведь она и не думала жаловаться и тем более не просила об этом. Зюбина добавила, что никто и никогда так не делал для нее. И речь тут совсем не о еде. После этого отношения Зюбиной и Проскурни стали очень теплыми и близкими.

Ранее, “Телеграф” сообщал, что 28 января в больнице от осложнений после коронавируса умер известный актер Василий Лановой.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Режиссер, Сергей Проскурня, Римма Зюбина.
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