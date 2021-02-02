Открыл театральную Украину миру: лучшие постановки режиссера Сергея Проскурни

1 февраля внезапно ушел из жизни известный украинский режиссер и продюсер Сергей Проскурня. Причина смерти - пока неизвестна.

Сергей Проскурня прославился многими театральными постановками, концертами и фестивалями, а также был соавтором ряда значительных художественных проектов.

"Телеграф" предлагает вспомнить самые яркие проекты и постановки Сергея Проскурни.

В 1980 году Сергей Владиславович поступил Киевский государственный институт театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого на актерский-режиссерский курс профессора Леонида Артемовича Олейника и Сергея Данченко. С этого и началась карьера по праву великого украинского режиссера.

В 1987 году совместно со своим учителем актерского мастерства Адой Роговцевой он поставил свой дипломный спектакль "Чайка" (по Чехову). В этом проекте таже дебютировал украинский актер Остап Ступка.

Поставил спектакли "Крайслер Империал" во Львовской опере.

В 2013-2014 Проскурня воплотил масштабный кинопроект "Наш Шевченко", часть сюжетов для которого снимали на Евромайдане. А позже разработал концепцию выставки "Шевченкомания".

Одной из самых известных работ режиссера является ораторий "С нами Бог", который Проскурня посвятил Героям Небесной сотни и украинским военным. Премьера состоялась в День Независимости на Майдане в 2016 году.

Ранее, "Телеграф" писал, что украинская актриса Римма Зюбина рассказала каким был Сергей Владиславович вне театра.