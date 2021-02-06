Скачать
Суббота, 06.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
На рынке у метро "Академгородок" в Киеве ночью сгорело семь павильонов: эксклюзивные фото
На рынке у метро "Академгородок" в Киеве ночью сгорело семь павильонов: эксклюзивные фото
Итоги дня 5 февраля: тарифные протесты, Зеленский объяснил закрытие каналов Медведчука
Итоги дня 5 февраля: тарифные протесты, Зеленский объяснил закрытие каналов Медведчука
Водитель Honda разбил четыре авто и сам погиб: эксклюзивные фото с места аварии в Киеве
Водитель Honda разбил четыре авто и сам погиб: эксклюзивные фото с места аварии в Киеве
Внучка президента Украины стала участницей "Голоса країни" (видео)
Внучка президента Украины стала участницей "Голоса країни" (видео)

Роскошные фото: 16-летняя дочь Моники Беллуччи украсила обложку модного глянца

Роскошные фото: 16-летняя дочь Моники Беллуччи украсила обложку модного глянца
Обновлено 10:39 Сегодня Телеграф Фото: instagram Deva Cassel

Дочь известных актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя, 16-летняя Дева Кассель, появилась на обложке известного французского женского журнала о моде Elle.

Новую обложку издания показала на своей странице в Инстаграме 56-летняя мама девушки.

"Еще одна красивая история на этой неделе для моей Девы", - написала итальянка Моника Беллучи.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Monica Bellucci (@monicabellucciofficiel)

"Чувствую себя Винни-Пухом": голая Эмили Ратаковски поделилась фото с круглым животиком

Еще одним снимком с Девой поделились в Инстаграме самого журнала.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by ELLE (@ellefr)

Добавим, что Дева является старшей дочерью знаменитых актеров.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Deva Cassel (@d.casseluxxi)

Ушел из жизни оскароносный актер, сыгравший в фильмах "Игры разума" и "Звуки музыки"

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Deva Cassel (@d.casseluxxi)

В 2019 году девушка подписала свой первый модельный контракт, став лицом парфюма Dolce&Gabbana, а в октябре прошлого года впервые украсила обложку французского Elle.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by ELLE (@ellefr)

Моника Беллучи и Венсан Кассель поженились в 1999 году. В этом браке у пары появились две дочери - Дева (2004) и Леони (2010). В августе 2013 года актеры объявили о разводе.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by VINCENT CASSEL (@vincentcassel)

На фото: Венсан Кассель с дочерьми

Сам 54-летний Венсан Кассель с 2018 года живет с новой супругой, 23-летней французской моделью Тиной Кунаки. У супругов есть дочь Амазони Кассель (2019).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 220

Все по теме:

Моника Беллуччи, Prada, Венсан Кассель, Elle, Дэва Кассель.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Острая нехватка воды в Крыму: на полуострове готовятся к введению чрезвычайной ситуации
02 На рынке у метро "Академгородок" в Киеве ночью сгорело семь павильонов: эксклюзивные фото
03 Вандалы, облившие краской памятник Бандере, попали на видео
04 Их роман был полон загадок: скончалась возлюбленная Высоцкого, с которой он никогда не жил
05 "Вместе быть уже нет смысла": Бадоева рассказала об отношениях с бывшим мужем Аланом Бадоевым
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Менее 7,2 тысяч за сутки: в Украине снижается суточный показатель выздоровевших
Менее 7,2 тысяч за сутки: в Украине снижается суточный показатель выздоровевших
Вандалы, облившие краской памятник Бандере, попали на видео
Вандалы, облившие краской памятник Бандере, попали на видео
Криштиану Роналду - 36 лет: подборка шедевральных голов легенды футбола (видео)
Криштиану Роналду - 36 лет: подборка шедевральных голов легенды футбола (видео)
Какой праздник 6 февраля: народные приметы и запреты
Какой праздник 6 февраля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь