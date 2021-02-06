Роскошные фото: 16-летняя дочь Моники Беллуччи украсила обложку модного глянца

Дочь известных актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя, 16-летняя Дева Кассель, появилась на обложке известного французского женского журнала о моде Elle.

Новую обложку издания показала на своей странице в Инстаграме 56-летняя мама девушки.

"Еще одна красивая история на этой неделе для моей Девы", - написала итальянка Моника Беллучи.

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Еще одним снимком с Девой поделились в Инстаграме самого журнала.

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Добавим, что Дева является старшей дочерью знаменитых актеров.

View this post on Instagram A post shared by Deva Cassel (@d.casseluxxi)

View this post on Instagram A post shared by Deva Cassel (@d.casseluxxi)

В 2019 году девушка подписала свой первый модельный контракт, став лицом парфюма Dolce&Gabbana, а в октябре прошлого года впервые украсила обложку французского Elle.

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Моника Беллучи и Венсан Кассель поженились в 1999 году. В этом браке у пары появились две дочери - Дева (2004) и Леони (2010). В августе 2013 года актеры объявили о разводе.

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На фото: Венсан Кассель с дочерьми

Сам 54-летний Венсан Кассель с 2018 года живет с новой супругой, 23-летней французской моделью Тиной Кунаки. У супругов есть дочь Амазони Кассель (2019).