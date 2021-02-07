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Звезда "Гарри Поттера" Эмма Уотсон спровоцировала слухи о помолвке

Звезда "Гарри Поттера" Эмма Уотсон спровоцировала слухи о помолвке
Обновлено 22:01 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Голливудская актриса, исполнительница роли Гермионы Грейнджер в саге о мальчике-волшебнике "Гарри Поттере", Эмма Уотсон выходит замуж.

Папарацци "поймали" актрису с ее бойфрендом бизнесменом Лео Робинтоном в аэропорту Лос-Анджелеса перед поездкой в Мексику. Что особенно привлекло внимание СМИ так это наличие на безымянном пальце кольца, возможно помолвочного.

Пара пока никак не комментирует слухи о возможной помолвке. Однако кольцо, и жаркие объятия влюбленных у входа в аэропорт так и говорят о том, что Эмма и Лео тайно обручились.

 
 
 
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Публикация от Emma Watson (@watson.nation)

 
 
 
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Публикация от PEPLETALK.RU (@peopletalkru)

Напомним, что об отношениях актрисы и бизнесмена впервые заговорили в 2019 году. Пара долго скрывала свои отношения, поэтому свою помолвку они тоже могут скрывать.

Ранее, "Телеграф" писал, что в сети появились подробности о парне Эммы Уотсон - 30-летнем калифорнийском бизнесмене Лео Робинтое. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 215

Все по теме:

Отношения, Гарри Поттер, Помолвка, Актриса, Эмма Уотсон.
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