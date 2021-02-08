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Понедельник, 08.02.2021
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8 дней ада: Иосиф Пригожин рассказал, что чуть не умер от коронавируса

8 дней ада: Иосиф Пригожин рассказал, что чуть не умер от коронавируса
Обновлено 12:00 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Супруг российской певицы Валерии, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин переболел коронавирусом.

Об этом он сообщил на своей странице в Инстаграме.

Иосиф Игоревич рассказал, что с самого начала пандемии он со своей супругой Валерией отнеслись к пандемии со всей серьезностью, соблюдали изоляцию и предпринимали все превентивные меры, чтобы не заболеть. Однако в разгар очередной волны пандемии пара решила посетить Дубай, где они и заразились Covid-19.

"Валерия перенесла её легко, практически на ногах, а вот со мной приключилась другая история, которой точно мы никак не ожидали" - пишет Пригожин.

Первую неделю болезни продюсер чувствовал себя неплохо и думал, что уже идет на поправку, однако позже стал задыхаться и про

"Состояние ухудшалось с каждой минутой, меня подключили к кислороду. Дальше я уже плохо себя помню. Врачи приходили, уходили, брали анализы, делали всякие снимки, а мне становилось все хуже. Моя болезнь развивалась по самому плохому сценарию. 8 дней ада" - рассказывает Пригожин.

 
 
 
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После, продюсер опубликовал еще несколько постов с благодарностью врачам и всем, кто его поддерживал.

 
 
 
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Ранее, "Телеграф" писал, что Сергей Шнуров подал заявление в полицию на Иосифа Пригожина.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 185

Все по теме:

Валерия, Продюсер, Коронавирус, Иосиф Пригожин, Covid-19.
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