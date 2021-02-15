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Украинская звезда не смогла оформить карту Монобанка по курьезной причине

Украинская звезда не смогла оформить карту Монобанка по курьезной причине
Обновлено 23:09 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Украинская певица и журналистка Мария Бурмака поделилась курьезным моментом "из жизни звезд". 

Своей историей она поделилась в Фейсбук. 

"Позавчера решила сделать себе удобную карточку одного банка, ранее пользовалась его услугами, пластиковую и виртуальную. Прошла авторизацию-указано было: сделайте селфи и селфи с паспортом. Ответ: "ваши данные совпадают с данными одной публичного лица, нам нужна проверка". Проверяют до сих пор", - посетовала Бурмака. 

В комментариях она призналась, что хотела получить карточку "Монобанка". 

Как сообщалось ранее, влюбленная парочка их Харькова ко Дню всех влюбленных сковала себя одной цепью. Так они намерены прожить три месяца. 

 Теперь же они завели аккаунт в Инстаграм, в котором делятся тем, как проходит их новая жизнь.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Мария Бурмака, Monobank.
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