Найди на фото еще одну руку: новая оптическая иллюзия поразила сеть

В сети была опубликована новая оптическая иллюзия, которая озадачила пользователей соцсетей.

Изначально "загадочный" снимок появился подфоруме confusing_perspectives на реддите. Там постят оптические иллюзии.

После чего, фото с загадкой начали публиковать пользователи в Twitter.

На снимке изображены три человека. Но на самом деле четыре, при этом одна из бутылок будто бы парит в воздухе. Как быстро вы сможете найти четвертую руку?

My brain refuses to believe there are 4 people in this photo pic.twitter.com/GOwglY3vyw — Jen Gentleman (@JenMsft) February 14, 2021

Если вы так и не нашли того, кто держит четвертую бутылку, предлагаем вам посмотреть внимательно на левую часть снимка.

Синяя перчатка принадлежит человеку в куртке с рисунком, напоминающим текстуру земли или камня. Куртка сливается с землей — и кажется, что бутылка парит в воздухе.

Если вам понравилась загадка, предлагаем вам пройти еще один тест-иллюзию, который поможет вам определиться со своим будущем.