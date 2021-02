Найди на фото еще одну руку: новая оптическая иллюзия поразила сеть

В сети была опубликована новая оптическая иллюзия, которая озадачила пользователей соцсетей.

Изначально "загадочный" снимок появился подфоруме confusing_perspectives на реддите. Там постят оптические иллюзии.

После чего, фото с загадкой начали публиковать пользователи в Twitter.

На снимке изображены три человека. Но на самом деле четыре, при этом одна из бутылок будто бы парит в воздухе. Как быстро вы сможете найти четвертую руку?

My brain refuses to believe there are 4 people in this photo pic.twitter.com/GOwglY3vyw

— Jen Gentleman (@JenMsft) February 14, 2021