Племянница принцессы Дианы стала амбассадором Dolce & Gabbana (фото)

Британская модель, которая является племянницей погибшей в автокатастрофе принцессы Уэльской Дианы, 30-летняя Китти Спенсер стала послом итальянского модного Дома Dolce & Gabbana.

Соответствующее заявление было опубликовано в официальном аккаунте Dolce & Gabbana в Инстаграме.

"Dolce & Gabbana рад объявить, что леди Китти Спенсер стала нашим послом. Давние отношения, основанные на взаимной привязанности и общих ценностях, таких как любовь к Италии и искусству, а также ее особая чуткость к моде и итальянскому мастерству. Дружба, которая сегодня подтверждается и укрепляется", - сообщили представители модного Дома, сопроводив новость тремя фотографиями с Китти.

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Стоить отметить, что девушка давно участвует во всех показах и рекламных кампаниях Dolce & Gabbana. В 2017-2018 годах Китти Спенсер представляла модный Дом на ряде показов.

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Китти Спенсер родилась 28 декабря 1990 года в Лондоне. Является старшим ребенком Чарльза Спенсера, 9-го графа Спенсера и двоюродной сестрой принцев Уильяма и Гарри.

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View this post on Instagram A post shared by Kitty Spencer (@kitty.spencer)

Напомним, что ранее сообщалось о госпитализации 99-летнего супруга Елизаветы II - принца Филиппа.