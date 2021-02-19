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Племянница принцессы Дианы стала амбассадором Dolce & Gabbana (фото)

Племянница принцессы Дианы стала амбассадором Dolce & Gabbana (фото)
Обновлено 18:17 Сегодня Телеграф Фото: instagram Kitty Spencer

Британская модель, которая является племянницей погибшей в автокатастрофе принцессы Уэльской Дианы, 30-летняя Китти Спенсер стала послом итальянского модного Дома Dolce & Gabbana.

Соответствующее заявление было опубликовано в официальном аккаунте Dolce & Gabbana в Инстаграме.

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"Dolce & Gabbana рад объявить, что леди Китти Спенсер стала нашим послом. Давние отношения, основанные на взаимной привязанности и общих ценностях, таких как любовь к Италии и искусству, а также ее особая чуткость к моде и итальянскому мастерству. Дружба, которая сегодня подтверждается и укрепляется", - сообщили представители модного Дома, сопроводив новость тремя фотографиями с Китти.

 
 
 
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Стоить отметить, что девушка давно участвует во всех показах и рекламных кампаниях Dolce & Gabbana. В 2017-2018 годах Китти Спенсер представляла модный Дом на ряде показов.

 
 
 
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Китти Спенсер родилась 28 декабря 1990 года в Лондоне. Является старшим ребенком Чарльза Спенсера, 9-го графа Спенсера и двоюродной сестрой принцев Уильяма и Гарри.

 
 
 
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Напомним, что ранее сообщалось о госпитализации 99-летнего супруга Елизаветы II - принца Филиппа.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Королевская семья, Китти Спенсер, Dolce Gabbana.
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