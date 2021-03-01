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Экс-участницу группы "Little Big" нашли мертвой у себя в квартире

Экс-участницу группы "Little Big" нашли мертвой у себя в квартире
Обновлено 10:28 Сегодня Телеграф Фото: instagram

1 марта у себя в квартире в Санкт-Петербурге была найдена мертвой бывшая участница популярной российской группы "Little Big" 39-летняя Анна Кастельянос

Об этом сообщает телеграмм-канал YOBAJUR.

Сообщается, что Анну обнаружили волонтеры, которые навещали артистку. Также известно, что в последнее время Кастельянос жаловалась на боли в спине и почти не вставала.

Причина смерти артистки устанавливается.

Анна Каст/ Кастельянос — российская певица, актриса, модель, дизайнер, экс-участница группы Little Big. С ее вокалом были записаны треки к первому альбому команды, который получил название With Russia From Love.  Несмотря на растущую популярность, которую коллектив завоевал в России и в Европе, артистка покинула группу в 2016 году.

Анна Каст стала популярной благодаря своей необычной внешности. Рост девушки не превышает 130 сантиметров, а ее тело украшено множеством тату. Поклонники часто называли ее "маленькая мисс Счастье".

 
 
 
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Публикация от Анна Каст (@annakast)

 
 
 
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Публикация от Анна Каст (@annakast)

Каст сумела реализовать себя не только как певица, но и как актриса, дизайнер и модель. Плюс ко всему у нее есть собственный тату-салон.

 
 
 
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Публикация от Анна Каст (@annakast)

 
 
 
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Публикация от Анна Каст (@annakast)

LITTLE BIG - Everyday I'm drinking

 

Ранее, "Телеграф" сообщал, что на 62-ом году жизни скончался российский актер, звезда фильмов "Царь Иван Грозный" и "Ревизор" Дмитрий Писаренко.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 564

Все по теме:

Смерть, LITTLE BIG, Альманах-2021, Анна Кастельянос.
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