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"Ой надоели": сеть возмущена странными отношениями Айзы и Олега Майами

"Ой надоели": сеть возмущена странными отношениями Айзы и Олега Майами
Обновлено 23:13 Вт, 9 Март 2021 Телеграф Фото: instagram

В июне 2020 года стало известно, что 36-летняя блогерша Айза Долматова официально подтвердила, что находится в отношениях с 30-летним певцом Олегом Майами.

Перед 8 марта Айза опубликовала несколько сторис, в которых намекнула, что рассталась со своим возлюбленным. Однако уже на 8 марта она показала, как Олег пришел к ней с большим букетом тюльпанов и признаниями в любви.

Если в прошлый раз сеть больше сочувствовала Айзе, то в это раз пользователям уже поднадоели их "качели" в отношениях.

"Ой надоели", "Инфантилизм головного мозга", "Долго репетировали?", "Айза взрослая баба а в отношениях как малолетка 16и летняя", "Эти психи вновь помирились" - пишут в сети.

Ранее, "Телеграф" писал, что Айзу Долматову обвинили в продажности. Блогер попала в скандал из-за поста про отравление Алексея Навального.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Блогер, Айза Долматова, Айза, Олег Майами.
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