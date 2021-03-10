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Клопотенко назвал три украинских продукта, которые "могут перевернуть гастрономический мир"

Клопотенко назвал три украинских продукта, которые "могут перевернуть гастрономический мир"
23:29 Ср, 10 Март 2021 Телеграф

Евгений Клопотенко - один из самых популярных и известных выпускников кулинарного шоу "Мастер Шеф". Он активно ведет свои странички в соцсетях, свой сайт, и помимо этого еще является основателем социального проекта Cult Food, и сооснователем ресторана "Сто лет впереди" в Киеве.

"Телеграф" взял у кулинара интервью, в котором поинтересовался какие украинские продукты могут перевернуть гастрономический мир в ближайшее время.

Евгений считает, что таких ингредиентов множество, однако в пример привел свекольный квас, качаную кашу и калину. Также, Клопотенко поделился своим мнением по поводу того, что за последние 10 лет в Украине стали все меньше употреблять сало, которое многие считают национальным продуктом.

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"У нас появилось разнообразие продуктов. Раньше, кроме сала, у тебя ничего не было" - говорит кулинар.

В то время, когда в "стандартные" покупки входило 12-ти продуктов, плюс 6-7 "деликатесов", которые ты мог купить, если был состоятельным. Сейчас же эта цифра выросла практически в три раза.

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"Украинцы на 15-м месте в мире по потреблению сала, поэтому не нужно думать, что сало — это полностью "украинский продукт". Его едят во всем мире, просто в разных формах" - подытожил Клопотенко.

Полный текст интервью с победителем "Мастер Шефа" читайте на "Телеграфе" по ссылке - Евгений Клопотенко: раньше украинцы потребляли много сала, потому что просто нечего было есть.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Повар, Кулинар, Мастер-шеф, Евгений Клопотенко.
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