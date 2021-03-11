В семье Ксении Мишиной пополнение: хомяк ее сына Платона оказался девочкой и родил пятерых хомячат (видео)

Первая украинская Холостячка актриса Ксения Мишина продолжает строить отношения со своим избранником - комиком Александром Эллертом. Пара съехалась и живет полноценно семейной жизнью с двумя детьми - сыном Ксюши Платоном и дочерью Саши Элей.

Для полного комплекта семейству Мишина-Эллерт не хватало только домашнего питомца, что они исправили во время одной из прогулок с детьми. Саша и Ксюша приобрели хомяка, которого назвали Степан Эклерыч.

А спустя пару недель оказалось, что их питомец никакой не Степан, а... девочка. Вечером 10 марта на своих страницах в Инстаграм Ксения и Александр опубликовали по несколько сторис, в которых рассказали о том, что их Степан родил пятерых хомячат.

"Оказывается у нас не Степан Эклерыч, а Степания Эклеровна. Мы просто в шоке" - рассказала Мишина.

А, Александр Эллерт в своей шутливой манере начал "наезжать" на хомяка, который две недели скрывал свою беременность и притворялся мальчиком. Да еще и ко всему укусил Мишину.

"Женщины хомячихи - очень странные существа. Она только, что родила пятерых и уже следит за фигурой. Сразу в колесо побежала" - смеется комик.

Ранее, "Телеграф" писал, что Ксения Мишина и Александр Эллерт стали первыми участниками шоу "Липсинк батл", которое стартовало 6 марта на телеканале "1+1". Ксения в роли Олега Винника сразилась с Александром Бритни Спирс Эллертом в батле пародий. Как отметила пара, чтобы было интересней они решили играть на то, кто будет возить Платона в школу с утра, а кто будет спать на 10 минут дольше.