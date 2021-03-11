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Четверг, 11.03.2021
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Не хочу жить в стране, где "совок" рулит во всех сферах: Евгений Клопотенко о питании в школах

Не хочу жить в стране, где "совок" рулит во всех сферах: Евгений Клопотенко о питании в школах
Обновлено 11:00 Сегодня Телеграф Фото: facebook

Евгений Клопотенко - популярный шеф-повар, один из самых известных выпускников кулинарного шоу "Мастер Шеф", основатель социального проекта Cult Food, и сооснователь ресторана "Сто лет впереди" в Киеве. Помимо этого, он активно ведет свой кулинарный сайт, странички в социальных сетях и занимается реформой школьного питания вместе с первой леди Украины Еленой Зеленской. 

В интервью для "Телеграфа" Евгений признался, почему решил этим заниматься и на какой стадии реформа на данный момент. 

Клопотенко ярый патриот и противник всего "советского". Именно Советский Союз, а точнее его остатки, и являются одной из главных причин того, почему кулинар занимается школьным питанием.  

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"Я изменю эту систему, я "прижму" Советский Союз везде, где только возможно - не хочу жить в стране, где "совок" рулит во всех сферах" - говорит Клопотенко.  

Также повар признается, что вообще, школьное питание лучше бросить и никогда в жизни этим не заниматься, но так как он хочет внести изменения в страну, то без реформ не обойтись. А для того, чтобы это сделать нужно многое пройти, рассказывает Клопотенко.

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Первое, что было создано в процессе создания реформы - это сборник рецептур. Второе, чем занялись Евгений и первая леди - это начали работать в направлении изменений нормативной документации. И третий этап, до которого еще не дошли, - это утверждение Кабмином норм нового питания. 

Полный текст интервью с победителем "Мастер Шефа" читайте на "Телеграфе" по ссылке - Евгений Клопотенко: раньше украинцы потребляли много сала, потому что просто нечего было есть.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Повар, Мастер-шеф, Евгений Клопотенко, Школьное питание.
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