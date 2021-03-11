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"Культура Советского Союза": Клопотенко назвал главную проблему украинской кухни

"Культура Советского Союза": Клопотенко назвал главную проблему украинской кухни
Обновлено 17:21 Сегодня Телеграф Фото: instagram Евгения Клопотенко

Украинский кулинарный эксперт Евгений Клопотенко, который признался, почему его так беспокоит школьное питание в Украине, рассказал "Телеграфу", когда может быть создана своя украинская гастрономическая культура.

По словам победителя проекта "Мастер Шеф-5", наиболее развита гастрономическая культура во Франции и Японии. А вот в Украине такой культуры нет, потому что мы пока отходим от советского прошлого.

"Именно "культура" - это устоявшиеся правила поведения любого общества на своей территории. У нас не было своей нации и своей культуры, у нас есть культура Советского Союза. Мы делаем определенные шаги в направлении создания своей украинской гастрономической культуры. И лет через 20-30 она у нас появится, если, конечно, нас не захватит какая-то Франция, Германия, или Молдова", - поделился Клопотенко.

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Для того, чтобы сделать высокую украинскую кухню доступной и вкусной, говорит Евгений, нужно ее популяризовать среди украинцев, а для того, чтобы это сделать, о ней надо говорить: "Когда мы сможем выйти на определенный уровень: открыть много украинских ресторанов, много фаст-фудов украинской кухни, и люди это будут есть - тогда можно сказать, что нам удалось. И зарубежные эксперты будут приезжать, и говорить: "О, круто!". Потому что сейчас они еще не понимают разницы между украинской и советской кухнями".

Полный текст интервью с победителем "Мастер Шефа" читайте на "Телеграфе" по ссылке - Евгений Клопотенко: раньше украинцы потребляли много сала, потому что просто нечего было есть.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Кухня, Кулинария, Евгений Клопотенко.
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