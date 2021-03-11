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Кэндис Свейнпол обнажила упругие бедра и набрала много лайков (фото)

Кэндис Свейнпол обнажила упругие бедра и набрала много лайков (фото)
Обновлено 22:44 Чт, 11 Март 2021 Телеграф Фото: instagram angelcandices

32-летняя южноафриканская супермодель, "ангел" компании Victoria's Secret Кэндис Свейнпол, ранее показавшая аппетитную фигуру в ярких купальниках на фоне тропиков, продемонстрировала сногсшибательную фигуру на новых снимках.

Пикантными фото модель поделилась с подписчиками в Инстаграме.

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На кадрах Кэндис демонстрирует новый купальный костюм, который подчеркивает стройные ноги и упругие бедра модели. Этот пост за пару часов набрал более 70 тысяч лайков.

 
 
 
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На других фото, которое собрало за 5 часов около 150 тысяч лайков, Свейнпол обнажила ягодицы, которые "выглядывают" с подкатанных пляжных шортиков.

 
 
 
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Напомним, что в 2018 году модель Кэндис Свейнпол рассталась с отцом своих двух детей, моделью Германом Николи. Пара пробыла в отношениях 13 лет.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Кэндис Свейнпол.
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