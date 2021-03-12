Жена Григория Решетника похвасталась подтянутой фигурой в купальнике (фото)

Супруга неизменного ведущего романтического реалити-шоу "Холостяк" Григория Решетника Кристина - мама трех сыновей, однако по ее фигуре так не скажешь.

На своей странице в Инстаграме многодетная мамочка поразила своих подписчиков откровенностью. Кристина опубликовала соблазнительный снимок в купальнике, который подчеркнул подтянутую фигуру. Глядя на эту стройную и миниатюрную девушку и не скажешь, что три месяца назад она родила третьего сына.

Звездная супруга позирует в раздевалке без макияжа и с распущенными волосами, демонстрируя натуральную красоту.

"Я за естественную красоту!" - подписала снимок Кристина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kristina Reshetnik (@kristina_reshetnik)

В комментариях Кристину засыпали восторженными отзывами и комплиментами: "Красавица", "Какая же ви красивая", "Идеал", "Такая женственная", "Отлично выглядите", "Отличная фигура", "Мама трех сыночков, а фигура невероятная! Вы великолепная!".

Ранее, "Телеграф" писал, что Кристина Решетник показала, как 5 марта она с семьей "встречала" старт 11 сезона самого романтического реалити-шоу "Холостяк", главный героем которого стал харьковский бизнесмен 31-летний Михаил Заливако. Вместе со своим супругом Григорием Решетником и главными героями 10 и 11 сезонов они утроили вечеринку-просмотр первого выпуска.

Напомним, что Михаил Заливако решил на первой вечеринке оставить всех девушек и никого не выгонять. "Телеграф" решил познакомить Вас немного ближе с участницами 11 сезона "Холостяка.