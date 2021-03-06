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“Лучшая компания для просмотра Холостяка”: жена Григория Решетника показала, как они смотрели первый выпуск 11 сезона шоу (фото)

“Лучшая компания для просмотра Холостяка”: жена Григория Решетника показала, как они смотрели первый выпуск 11 сезона шоу (фото)
Обновлено 19:42 Сегодня Телеграф Фото: instagram

5 марта стартовал 11 сезон самого романтического реалити-шоу "Холостяк", главный героем которого стал харьковский бизнесмен 31-летний Михаил Заливако. Первый выпуск шоу принес много нововведений со стороны холостяка, что делает этот сезон уже запоминающим.

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Неизменный ведущий шоу Григорий Решетник на своей странице в Инстаграме показал, как он смотрел премьеру реалити. Оказывается, была устроена вечеринка с кучей гостей, во время которой и состоялся премьерный выпуск нового сезона.

Стоит отметить, что на празднование был приглашен и Холостяк из 10 сезона Макс Михайлюк со своей спутницей моделью Дашей Хлыстун. Так и получается, что Григорий смотрел "Холостяка" с двумя холостяками.

 
 
 
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Публикация от Григорій Решетнік • RG (@grisha_reshetnik)

Также, совместным снимком с гостями поделилась на своей страничке и супруга Решетника Кристина, а в сторис показала самого младшего зрителя шоу и праздничный торт.

"Лучшая компания для просмотра первой серии проекта "Холостяк", – написала в своем посте Кристина Решетник.

 
 
 
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Публикация от Kristina Reshetnik (@kristina_reshetnik)

Напомним, что Михаил Заливако решил на первой вечеринке оставить всех девушек и никого не выгонять. "Телеграф" решил познакомить Вас немного ближе с участницами 11 сезона "Холостяка.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 627

Все по теме:

Шоу, Холостяк, Кристина Решетник, Григорий Решеник, Михаил Заливако.
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