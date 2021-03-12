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"Такой себе из меня экскурсовод": Леся Никитюк показала фанатам свою прогулку в Стамбуле (видео)

"Такой себе из меня экскурсовод": Леся Никитюк показала фанатам свою прогулку в Стамбуле (видео)
Обновлено 12:14 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк 10 марта вместе со своей семьей отправилась в Стамбул для полного обследования своего организма, которое она делает раз в год обязательно.

Проведя день в больнице, сдавая различные анализы и тесты, Леся и ее мама решили прогуляться Стамбулом и посмотреть красоты города. Естественно, леди Ле не прошла мимо известной мечети султана Сулеймана и его супруги Хюррем-султан.

 
 
 
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Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Нас своей странице в Инстаграм телеведущая опубликовала несколько сторис, в которых показала, как выглядит мечеть снаружи и внутри.

А также рассказала две самые интересные истории, которые им рассказал их экскурсовод. К примеру, при настраивании акустики в мечети использовался кальян, а страусиные яйца, которые располагали возле каждой лампы были нужны, чтобы очистить помещение от насекомых.

После мечети Леся с мамой пошли прогуляться дальше по городу. Никитюк показала, где жил и работал известный Ибрагим-паша, показала дерево, которое "видело" Сулеймана, и замок, где снимали популярны турецкий сериал "Великолепный век".

Ранее, "Телеграф" писал, что Леся Никитюк отлично подметила, как проходит утро 9 марта у женщин. Телеведущая опубликовала пару снимков, которые идеально описывают последствия празднования Международного женского дня.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 247

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Стамбул, Телеведущая, Леся Никитюк.
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