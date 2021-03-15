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"Мне повезло, я жива": Даша Астафьева перенесла срочную операцию

"Мне повезло, я жива": Даша Астафьева перенесла срочную операцию
Обновлено 12:32 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Популярная украинская модель и певица Даша Астафьева поделилась со своими подписчиками очень личной историей, которая с ней случилась на днях. Артистка попала в больницу и была прооперирована.

На своей странице в Инстаграме певица сообщила, что по своей глупости и безответственности могла лишится жизни.

Все началось с того, что у Даши начал болеть живот, как она подумала "планово" и начала пить обезболивающее. Из-за того, что она не хотела подводить съемочную группу, которая приехала из другого города, Астафьева отказывалась ехать в больницу.

"Таблетки почти не помогали, но я думала, что просто устала, перенервничала и вот будут выходные, я отдохну, полежу", – рассказала артистка.

После, все что помнила Даша - это коридор больницы и проверки, проверки, проверки. Тем временем Астафьевой становилось все хуже. В итоге у певицы определили внутреннее кровотечение.

"Мне повезло. Я жива" - пишет Астафьева.

Знаменитость призвала своих подписчиков беречь себя и своих близких.

 
 
 
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Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva)

"Мое развлечение в больничке": старшая дочь Оли Поляковой станцевала с капельницей (видео)

Ранее, "Телеграф" писал, что в больницу попала старшая дочь Оли Поляковой Мария. 16-летняя девушка была госпитализирована, с ее слов, из-за аппендицита. На своей странице Маша Полякова показала, как выглядела палата, в которой она лежала.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Даша Астафьева, Госпитализация, Певица.
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