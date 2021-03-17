"Идите в баню": Снежана Бабкина разделась для нового фото

Супруга музыканта Сергея Бабкина и по совместительству его концертный директор Снежана Бабкина поразила своих подписчиков в Инстаграме новым фото. Она любитель показать себя "во всей красе", и этот снимок не стал исключением.

Снежана похвасталась своим днем, который она провела в бане. Бабкина опубликовала обнаженный снимок, прикрыв голую грудь ведрышками, в которых видимо лежат креветки, и призвала всех подписчиков также пойти попариться.

"Люблю вам это говорить - Идите в баню, Друзья!!" - подписала снимок Снежана.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Снежана Бабкина (@snezhana_babkina)

В комментариях подписчики засыпали Бабкину комплиментами и положительными отзывами.

"Красотуля", "Шикарно", "Ай как классно", "Счастливая и красивая", "Я вас обожаю....)))Научите не комплексовать...", "Класс" - пишут в сети.

Ранее, "Телеграф" писал, что Снежана Бабкина отправилась со своим супругом Сергеем Бабкиным отправилась в Австрию, где певцу сделали операцию на глазах. Во время прогулки по Вене Снежана показала, как там сдают тесты на COVID-19.