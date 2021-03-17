Скачать
Среда, 17.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Зеленский нашел Ермаку нового заместителя: кто такой Игорь Брусило
Зеленский нашел Ермаку нового заместителя: кто такой Игорь Брусило
Первый человек в Украине получил уже две дозы вакцины от коронавируса
Первый человек в Украине получил уже две дозы вакцины от коронавируса
"Взгляд с Банковой": почему шоу Юлии Мендель в таком виде - пустая трата времени и бюджета
"Взгляд с Банковой": почему шоу Юлии Мендель в таком виде - пустая трата времени и бюджета
Совсем не похоже на март: разбушевавшаяся в Украине метель попала на фото и видео
Совсем не похоже на март: разбушевавшаяся в Украине метель попала на фото и видео

"У меня не было романтики": Деми Ловато призналась, что в 15 лет стала жертвой сексуального насилия

"У меня не было романтики": Деми Ловато призналась, что в 15 лет стала жертвой сексуального насилия
Обновлено 13:14 Сегодня Телеграф Фото: twitter

16 марта на фестивале SXSW Film Festival состоялась премьера документального фильма об американской певице Деми Ловато, в котором 28-летняя артистка откровенно рассказала о пережитых ею проблемах.

С 23 марта этот фильм можно будет посмотреть и на YouTube.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Demi Lovato (@ddlovato)

Ранее Деми уже рассказывала, что в юности у нее были проблемы со здоровьем из-за употребления наркотиков. В фильме уже знаменитость сообщила, что помимо этого, в своей жизни ей пришлось пережить и сексуальное насилие. С ним певице пришлось столкнуться несколько раз.

"У меня не было романтики" - вспоминает о своем первом сексуальном опыте певица, уточняя, что девственность она потеряла в результате изнасилования в 15 лет.

Девушка пыталась рассказать о случившемся взрослым, ее обидчик никак не был наказан. Да и помимо всего этого, Деми доводилось видеть этого человека практически ежедневно.

Еще одно изнасилование певица пережила три года назад, в 2018 году, когда ею воспользовался дилер, который поставлял ей наркотики. Пока Деми мучилась от передозировки, он “взял все, что хотел”. Слова исполнительницы подтвердила и ее подруга Сира Митчелл.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Demi Lovato (@ddlovato)

Ранее, "Телеграф" писал, что в сети появились слухи, что Дженнифер Лопес и Алекс Родригес разорвали свои отношения спустя 2 года после помолвки. Однако пара буквально сразу же опровергла эту информацию.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 123

Все по теме:

Насилие, Певица, Деми Ловато.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Как только откроются границы, уедут все вменяемые специалисты": Черняк озвучил нерадостный прогноз для Украины
02 "Кого мы собрались возвращать?": первый мэр Севастополя дал прогноз по деоккупации Крыма
03 Паники уже нет, помочь всем не получится: волонтер рассказала о ситуации с коронавирусом в Одессе
04 Мать 8-летней модели нарушила молчание и ответила, живет ли ее дочь с 13-летним блогером
05 Готовят силовой сценарий: боевики "запасаются" техникой на Донбассе, даже не пряча
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В желтой зоне остались только четыре области: в Украине расширили границы жесткого карантина
В желтой зоне остались только четыре области: в Украине расширили границы жесткого карантина
&quot;Как только откроются границы, уедут все вменяемые специалисты&quot;: Черняк озвучил нерадостный прогноз для Украины
"Как только откроются границы, уедут все вменяемые специалисты": Черняк озвучил нерадостный прогноз для Украины
В Дании собрались строить еще одну ветку путинского газопровода: озвучены сроки
В Дании собрались строить еще одну ветку путинского газопровода: озвучены сроки
Еле стоит на ногах: в России рассказали о &quot;болезни&quot; Путина и его двойниках
Еле стоит на ногах: в России рассказали о "болезни" Путина и его двойниках
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь