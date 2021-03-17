"У меня не было романтики": Деми Ловато призналась, что в 15 лет стала жертвой сексуального насилия

16 марта на фестивале SXSW Film Festival состоялась премьера документального фильма об американской певице Деми Ловато, в котором 28-летняя артистка откровенно рассказала о пережитых ею проблемах.

С 23 марта этот фильм можно будет посмотреть и на YouTube.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Demi Lovato (@ddlovato)

Ранее Деми уже рассказывала, что в юности у нее были проблемы со здоровьем из-за употребления наркотиков. В фильме уже знаменитость сообщила, что помимо этого, в своей жизни ей пришлось пережить и сексуальное насилие. С ним певице пришлось столкнуться несколько раз.

"У меня не было романтики" - вспоминает о своем первом сексуальном опыте певица, уточняя, что девственность она потеряла в результате изнасилования в 15 лет.

Девушка пыталась рассказать о случившемся взрослым, ее обидчик никак не был наказан. Да и помимо всего этого, Деми доводилось видеть этого человека практически ежедневно.

Еще одно изнасилование певица пережила три года назад, в 2018 году, когда ею воспользовался дилер, который поставлял ей наркотики. Пока Деми мучилась от передозировки, он “взял все, что хотел”. Слова исполнительницы подтвердила и ее подруга Сира Митчелл.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Demi Lovato (@ddlovato)

Ранее, "Телеграф" писал, что в сети появились слухи, что Дженнифер Лопес и Алекс Родригес разорвали свои отношения спустя 2 года после помолвки. Однако пара буквально сразу же опровергла эту информацию.