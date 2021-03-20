"Чужие мысли не являются моими проблемами": блогер Надин попала под волну критики от зрителей "Холостяка"

19 марта состоялся третий выпуск романтического реалити-шоу "Холостяк", главным героем которого стал харьковский бизнесмен Михаил Заливако. Новый Холостяк стремительно прощается с девушками, выгоняя их посреди выпуска, иногда не дожидаясь церемонии роз.

Всего в третьем выпуске шоу покинуло 8 девушек - с шестью попрощался Михаил, а две самостоятельно решили покинуть проект.

Для блогерши Надин Медведчук решение Михаила попрощаться с не было очень неожиданным. Холостяк не увидел, что она пришла на этот проект, чтобы найти свою любовь. Так, как Миша узнал, что Надин участвовала в проекте "Одруження наосліп", где по идеи тоже ищет любовь, да и признание блогерши о том, что 11 сезон "Холостяка" это ее 5 попытка попасть на проект, заставили бизнесмена думать о том, что ей таки нужен больше пиар, чем любовь.

На своей странице в Инстаграм Надин опубликовала пост, который посвятила уходу с шоу. Девушка прикрепила снимок, на котором Миша прощается с ней у машины, и написала, что это был прекрасный и очень эмоциональный этап ее жизни. Надин пожелала всем найти свою любовь и закрыла комментарии к этому посту.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nadin Medvedchuk Холостяк 11 (@nadin5_)

А все видимо потому, что предыдущие ее посты засыпали негативными комментариями о ее двуличии, неискренности и упреками, что на проект она пришла только за пиаром.

После, Надин опубликовала еще один пост, в котором ответила на все атаки хейтеров.

"Я знала, что меня будут осуждать, неправильно понимать, сплетничать. Но чужие мысли не являются моими проблемами. Я остаюсь доброй, наполненной любовью и свободным человеком в своей сущности, независимо от того, что обо мне думают и что обо мне говорят. Никогда не нужно сомневаться в своей ценности и в красоте своей правды" - написала Медведчук.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nadin Medvedchuk Холостяк 11 (@nadin5_)

Ранее, "Телеграф" писал, что свой уход прокомментировала и порноактриса Анастасия Распутина, известная как Адель Асанти. Напомним, что Михаил не выгонял ее с проекта, решение уйти было лично ее.