Скачать
Суббота, 20.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
СНБО стал мощным инструментом в руках Зеленского: о чем говорят последние решения власти
СНБО стал мощным инструментом в руках Зеленского: о чем говорят последние решения власти
Байден повесил на Путина метку: чем США будут бить по России
Байден повесил на Путина метку: чем США будут бить по России
Кот вдохновил художника на картину, разбив лобовое стекло его машины: детали ЧП в Днепре
Кот вдохновил художника на картину, разбив лобовое стекло его машины: детали ЧП в Днепре
Забитое метро, работающий "Эпицентр" и мемы: как Киев встретил локдаун 20 марта
Забитое метро, работающий "Эпицентр" и мемы: как Киев встретил локдаун 20 марта

"Чужие мысли не являются моими проблемами": блогер Надин попала под волну критики от зрителей "Холостяка"

"Чужие мысли не являются моими проблемами": блогер Надин попала под волну критики от зрителей "Холостяка"
Обновлено 18:18 Сегодня Телеграф Фото: instagram

19 марта состоялся третий выпуск романтического реалити-шоу "Холостяк", главным героем которого стал харьковский бизнесмен Михаил Заливако. Новый Холостяк стремительно прощается с девушками, выгоняя их посреди выпуска, иногда не дожидаясь церемонии роз.

Всего в третьем выпуске шоу покинуло 8 девушек - с шестью попрощался Михаил, а две самостоятельно решили покинуть проект.

Для блогерши Надин Медведчук решение Михаила попрощаться с не было очень неожиданным. Холостяк не увидел, что она пришла на этот проект, чтобы найти свою любовь. Так, как Миша узнал, что Надин участвовала в проекте "Одруження наосліп", где по идеи тоже ищет любовь, да и признание блогерши о том, что 11 сезон "Холостяка" это ее 5 попытка попасть на проект, заставили бизнесмена думать о том, что ей таки нужен больше пиар, чем любовь.

На своей странице в Инстаграм Надин опубликовала пост, который посвятила уходу с шоу. Девушка прикрепила снимок, на котором Миша прощается с ней у машины, и написала, что это был прекрасный и очень эмоциональный этап ее жизни. Надин пожелала всем найти свою любовь и закрыла комментарии к этому посту. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Nadin Medvedchuk Холостяк 11 (@nadin5_)

А все видимо потому, что предыдущие ее посты засыпали негативными комментариями о ее двуличии, неискренности и упреками, что на проект она пришла только за пиаром. 

После, Надин опубликовала еще один пост, в котором ответила на все атаки хейтеров. 

"Я знала, что меня будут осуждать, неправильно понимать, сплетничать. Но чужие мысли не являются моими проблемами. Я остаюсь доброй, наполненной любовью и свободным человеком в своей сущности, независимо от того, что обо мне думают и что обо мне говорят. Никогда не нужно сомневаться в своей ценности и в красоте своей правды" - написала Медведчук. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Nadin Medvedchuk Холостяк 11 (@nadin5_)

Ранее, "Телеграф" писал, что свой уход прокомментировала и порноактриса Анастасия Распутина, известная как Адель Асанти. Напомним, что Михаил не выгонял ее с проекта, решение уйти было лично ее. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 99

Все по теме:

Шоу, Холостяк, Михаил Заливако, Надин Медведчук.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 У Путина предъявили новые претензии к Украине по Донбассу
02 "Народ страдает. Тут все недовольны": пропагандисты Путина случайно нарвались на правду о Крыме
03 В Москве горит Кремль: подробности, фото и видео с места
04 Свитолина надела юбку и каблуки, Монфис не выдержал (видео)
05 Байден несколько раз упал, поднимаясь в самолет: новость тут же стала хитом росСМИ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Непривычно большая концентрация: в Черном море прибыло 4 ракетных кораблей НАТО
Непривычно большая концентрация: в Черном море прибыло 4 ракетных кораблей НАТО
Смерть наступила мгновенно: в Киеве девушка упала из окна многоэтажки (фото)
Смерть наступила мгновенно: в Киеве девушка упала из окна многоэтажки (фото)
Чудом выжили только бабушка с внучкой: целая семья провалилась с переправы в реку в России (видео)
Чудом выжили только бабушка с внучкой: целая семья провалилась с переправы в реку в России (видео)
&quot;Холостяк&quot; умилил сеть кадрами с ребенком (фото, видео)
"Холостяк" умилил сеть кадрами с ребенком (фото, видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь