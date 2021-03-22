"Если не Злата Огневич, то кто?": в сети бурно обсуждают, кто скрывается под маской Солнца

В субботу, 20 марта, состоялся 9 выпуск одного из самых ярких шоу на украинском телевидении - "Маска", в ходе которого рассекретили Буряка.

В новом выпуске на шоу пришел новый гость - изысканный Ворон, который окончательно запутал звездных детективов. Под "маской" нового гостя скрывалась популярная украинская певица Злата Огневич.

Выступление Ворона:

На своей странице в Инстаграм Злата посвятила участию в шоу несколько постов, в одном из которых поделилась своими впечатлениями от выступления в шоу. Певица отметила, что ей очень понравилось и она не против стать участницей второго сезона.

"Я в восторге от костюмов, номеров и наших звездных детективов! Я пыталась Вас запутать максимально и мне это удалось" - написала Огневич.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

И таки да, все стало еще запутанней. Звездные детективы, Дидзьо, Оля Полякова, Андрей Данилко, Настя Каменских и Олег Винник были уверенны, что под маской Солнца скрывается Злата Огневич, однако выходит, что это не так.

На странице шоу в Инстаграм под постом с изображением Солнца развернулось бурное обсуждение того, кто же прячется под этой маской.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Masked Singer Ukraine (@maskaukrainetv)

В комментариях можно увидеть множество предположений: и Ани Лорак, и Тина Кароль, и Катя Бужинская, и Евгения Власова, и Таяна, и много других вариантов.

Напомним, что следующий выпуск шоу "Маска" состоится в субботу, 27 марта на телеканале "Украина" в 21:00. Не пропустите, возможно в 10 выпуске рассекретят именно Солнце.

Ранее, "Телеграф" писал, что в восьмом выпуске шоу "Маска" покинул Мольфар, под "маской" которой прятался украинский телеведущий Павел Костицын.