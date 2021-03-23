"Королева теперь": украинская "Холостячка" Ксения Мишина заболела коронавирусом

Коронавирус, увы, не останавливается и продолжает косить ряды украинского шоу-бизнеса. Очередной "коронованной" личностью стала первая украинская "Холостячка", актриса Ксения Мишина.

На своей странице в Инстаграм она опубликовала несколько сторис, в которых сообщила, что она вместе со своим возлюбленным Сашей Эллертом и сыном Платоном, ушли на самоизоляцию. В небольшом ролике Мишина рассказала, что если бы она не видела, что она ест, то так бы этого и не поняла, ведь у нее пропал вкус и вероятней всего и запах.

"Встречай Ксюша нового жителя нашей семьи. Ну что... королева теперь" - записала в сторис Ксения.

Подробностей о своем самочувствии актриса не рассказывала.

Ранее, "Телеграф" писал, что "полег" от удара ковида российский телеведущий Иван Ургант. Шоумен сообщил, что чувствует себя нормально, и чтобы не заразить никого, самоизолировался у себя на даче, откуда и будет вести новые выпуски программы "Вечерний Ургант".