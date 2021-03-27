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Старший сын Джамалы заговорил на крымскотатарском языке (видео)

Старший сын Джамалы заговорил на крымскотатарском языке (видео)
Обновлено 17:02 Сегодня Телеграф Фото: instagram

В субботу, 27 марта, на телеканале "1+1" в 20:20 по Киеву состоится очередной выпуск развлекательного шоу звездных пародий "Липсинк Баттл".

Одной из участниц проекта стала Народная артистка Украины Джамала. Певица на сцене перевоплотилась в известную американскую певицу Шер, и сразилась за победу с украинской артисткой, фронтвумен украинской рок-группы The Hardkiss Юлией Саниной, которая стала Кристиной Агилерой.

Поддержать свою звездную маму пришел ее старший сын - Эмир-Рахман, которому как раз 27 марта исполнилось три года. Ведущий шоу "Липсинк батл" Потап спросил малыша, узнал ли он свою маму в новом образе, на что Эмир ответил "не знаю", но сразу же добавил, что она "самая красивая".

"Мы анаку любим" - сказал малыш. 

Джамала после уточнила, что "анака", "ана" - это с крымскотатарского означает "мама".

 
 
 
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Напомним, что Джамала родила Эмира-Рахмана 27 марта 2018 года от своего супруга Сеит-Бекира Сулейманова, за которого вышла замуж в 2017 году. Артистка не скрывает своих деток, и активно делится снимками с ними на свое страничке в Инстаграм. 

 
 
 
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Ранее "Телеграф" писал, что Джамала призналась, что у нее была возможность начать музыкальную карьеру в Москве, ведь ей предлагали учиться в российской академии музыки имени Гнесиных.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Джамала, Липсинк батл.
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