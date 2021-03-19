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"Очень тяжелое место": Джамала рассказала о возможности начать карьеру в России

"Очень тяжелое место": Джамала рассказала о возможности начать карьеру в России
Обновлено 08:44 Сегодня Телеграф Фото: instagram Jamala

Украинская крымскотатарская певица Джамала (наст. имя Сусана Джамаладинова)которая за три недели похудела всего лишь на 800 гр, в новом интервью рассказала о своей семье, а также как планировала начать музыкальную карьеру в России.

В 2000-х после одного выступления в Донецке будущей Народной артистке Украины предложили поступить в "Гнесинку" по джазу (российская академия музыки имени Гнесиных в Москве - ред.) без экзаменов.

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"Я приезжаю домой с этой информацией и говорю отцу, что еду в Москву. Отец очень обиделся. Он сказал мне, что лучше пустит в Лос-Анджелес, Майями, только не в Москву. Я плакала, мы не разговаривали неделю и это было для меня очень больно. Но все-таки я потом поняла, почему нет", - рассказывает Джамала. "Очень тяжелое место. Оно съедает. Я была слишком хорошей девочкой. Москва таких сжирает".

 
 
 
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Позже певица поступила в киевскую Национальную Музыкальную Академию им. П. И. Чайковского по классу оперного вокала, которую закончила с отличием став лучшей выпускницей курса.

Джамала о возможности начать карьеру в Москве - 13.40:

Напомним, что наибольшую известность Джамала получила в 2008 году после победы на 8-м международном конкурсе "Новая волна". В 2016 году певица выиграла конкурс "Евровидение", где исполнила авторскую песню "1944" о депортации крымскотатарского народа.

В 2021 году Джамала вошла в составь жюри для Национального отбора на "Евровидение", где вместе с Евгением Филатовым, Русланом Квинтой, Ярославом Лодыгиным и Дмитрием Хоркиным отобрала конкурсную песню группы Go_A, представляющую Украину в этом году.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Россия, Джамала, Слава Демин.
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