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Джамала поделилась результатами трехнедельной диеты

Джамала поделилась результатами трехнедельной диеты
22:38 Сегодня Телеграф фото: Джамала/Instagram

Певица Джамала, которая недавно выложила семейный снимок,  рассказала, почему за время трехнедельной диеты похудела всего лишь на 800 граммов.

Об этом она написала на своей странице в  Instagram.

"Да, понимаю, что наверняка не таких результатов вы ожидали. Но я не собираюсь ставить эксперименты над своим организмом, моя диета не называется "яблочко в день - и ты худенька", - рассказала певица, признавшись, что этот режим питания ей разработал диетолог, учитывая нехватку сна и ГВ.

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По ее словам, благодаря такому питанию все показатели улучшились - холестерин, содержание витамина D и т.д.

"Вишенка на торте: мой метаболический возраст - 31 год! Мы идем, конечно, к заветным 17-ти. И все реально за счет стабилизации всех показателей в организме", - поделилась планами звезда.

Также Джамала пообещала поделиться своим экспериментом  - как это питаться по системе лимфодренаж и день провести без ужина.

Как сообщал "Телеграф", в конце ноября украинская певица Джамала показала себя в 13-летнем возрасте.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Диеты, Фото, Джамала.
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