"А какая погода у вас?": Ирина Федишин поделилась снимком с заснеженных Карпат

Популярная украинская певица Ирина Федишин отправилась со своей семьей на отдых в Карпаты. Семейство отдыхает в отельном комплексе в пгт. Славское. На своей странице в Инстаграм артистка делится яркими снимками с отдыха.

Еще в субботу, 27 марта, в горах царила солнечная и теплая погода, как в воскресенье 28 марта в Карпатах пустился снегопад. Певица показала на своей странице несколько снимков, на которых видно, как резко меняется погода.

"Погода с разницей в один день. Вчера было солнце и весна, а сегодня вновь пришла зима" - подписала снимки Ирина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ірина Федишин Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn)

А за день до этого, Федишин позировала на этой же террасе, только без зимнего вида.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ірина Федишин Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn)

А в Инстаграм сторис артистка опубликовала несколько видео, на которых виден сильный снегопад.

Ранее, "Телеграф" писал, что Ирина Федишин показала, как она выглядит без макияжа.

Также, напомним, что Ирина Федишин принимала участие в шоу "Маска", прячась в костюме Павы.