Скачать
Воскресенье, 28.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
На Донбассе и Прикарпатье проводят довыборы в Раду: наблюдатели указали на ряд нарушений
На Донбассе и Прикарпатье проводят довыборы в Раду: наблюдатели указали на ряд нарушений
Хроники коронавируса в Украине: заболеваемость и смертность снизились на фоне снижения числа тестов и выходных
Хроники коронавируса в Украине: заболеваемость и смертность снизились на фоне снижения числа тестов и выходных
Европе угрожает нехватка кофе: специалисты оценили последствия блокировки Суэцкого канала
Европе угрожает нехватка кофе: специалисты оценили последствия блокировки Суэцкого канала
Морозы останутся, но снега уже не будет: синоптик порадовала прогнозом на апрель
Морозы останутся, но снега уже не будет: синоптик порадовала прогнозом на апрель

"А какая погода у вас?": Ирина Федишин поделилась снимком с заснеженных Карпат

"А какая погода у вас?": Ирина Федишин поделилась снимком с заснеженных Карпат
Обновлено 12:56 Сегодня Телеграф

Популярная украинская певица Ирина Федишин отправилась со своей семьей на отдых в Карпаты. Семейство отдыхает в отельном комплексе в пгт. Славское. На своей странице в Инстаграм артистка делится яркими снимками с отдыха.

Еще в субботу, 27 марта, в горах царила солнечная и теплая погода, как в воскресенье 28 марта в Карпатах пустился снегопад. Певица показала на своей странице несколько снимков, на которых видно, как резко меняется погода. 

"Погода с разницей в один день. Вчера было солнце и весна, а сегодня вновь пришла зима" - подписала снимки Ирина.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ірина Федишин Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn)

А за день до этого, Федишин позировала на этой же террасе, только без зимнего вида.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ірина Федишин Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn)

А в Инстаграм сторис артистка опубликовала несколько видео, на которых виден сильный снегопад.

Ранее, "Телеграф" писал, что Ирина Федишин показала, как она выглядит без макияжа.

Также, напомним, что Ирина Федишин принимала участие в шоу "Маска", прячась в костюме Павы. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 283

Все по теме:

Карпаты, Певица, Ирина Федишин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сколько будем платить за газ в апреле: обнародованы цены
02 Попытка разблокирования Суэцкого канала: появилось новое видео и детали операции
03 Доставка в поезд на ходу: в сеть попало забавное видео с курьером в Одессе
04 "Я дурак - я выстрелю": стало известно, чего Путин хочет добиться обострением на Донбассе
05 Названо имя человека, который заставит Путина сесть за стол переговоров по Донбассу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Нашли на улице с веревкой на шее: в Киеве при загадочных обстоятельствах умер мужчина
Нашли на улице с веревкой на шее: в Киеве при загадочных обстоятельствах умер мужчина
Малюська замахнулся на Бэнкси и попал под волну жесткой критики (видео)
Малюська замахнулся на Бэнкси и попал под волну жесткой критики (видео)
Зеленскому и Ермаку сделали предложение насчет разрисованных и разбитых дверей ОП
Зеленскому и Ермаку сделали предложение насчет разрисованных и разбитых дверей ОП
Какой праздник 28 марта: народные приметы и запреты
Какой праздник 28 марта: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь