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"Это все, что мне нужно": Леди Гага похвасталась огромным букетом цветов от своего бойфренда

"Это все, что мне нужно": Леди Гага похвасталась огромным букетом цветов от своего бойфренда
08:14 Сегодня Телеграф Фото: twitter

28 марта популярная американская певица Леди Гага отметила свое 35-летие. Свой день рождения артистка провела в дали от дома, в Риме, где уже больше месяца находится на съемках драмы "Дом Гуччи".

Несмотря на то, что возлюбленная находится за океаном, бойфренд Гаги, IT-предприниматель Майкл Полански не оставил любимую без подарка. Он прислал певице огромный букет белых нежных цветов в большой плетеной корзине, которую Гага с трудом обнимает. 

Шикарным подарком от возлюбленного именинница поделилась на своей странице в Инстаграм, признавшись в подписи в любви Полански.

"Когда ваш бойфренд присылает вам все цветы Рима на ваш день рождения. Я люблю тебя, любимый. Я не могу дождаться, когда буду дома с тобой и нашими собаками, это все, что мне нужно", – подписала снимок Леди Гага.

 
 
 
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Публикация от Lady Gaga (@ladygaga)

Ранее, "Телеграф" писал, что у американской певице и актрисы Леди Гаги украли двух французских бульдогов Коджи и Густаво. К счастью домашних любимцев певице вернули, а подстреленный собаковод восстанавливается в больнице.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Леди Гага, Подарок, Певица, Майкл Поланскі.
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