"Знал номер карты наизусть": известный блогер рассказала, как дала взятку патрульному

Консультант по диетологии и нутрициолог Виктория Смыковская открыто признала, что дала взятку полицейскому, который остановил ее машину буквально пару недель назад.

"Еду без задней мысли и тут меня останавливают полицианты.

- Добрый день, а вы в курсе, где вы едете?

- Да, мне нужно в другую сторону

- Так здесь полоса общественного транспорта

- В смысле?"

На своей личной странице в Инстаграме украинский блогер рассказала, что практически всегда старалась никогда не нарушать, но если такое и случалось, то не выкручивалась.

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"- Здесь полоса общественного транспорта, вы не имеете права здесь ехать. Штраф 3400

- Да? Извините, я знак не увидела, искала где парковаться и видимо проворонила.

- Давайте ваши права и тех паспорт"

По словам Смыковской, паспорт у нее находился в приложении "Дія", но после обновления все данные девушки пропали.

"Вы думаете вы первая у кого она не сработала? Нужно всегда при себе иметь пластик. Виктория, у вас движение по полосе общественного транспорта+вы не имеете права управлять ТС. То есть это 3400+конфискация машины на штраф площадку. Оттуда 2800 стоит ее забрать + владелец платит штраф за то, что передал ТС лицу, которое не имеет права им управлять", - сказал ей полицейский.

Далее на предложение оформить протокол блогер просто дала ему взятку: "Что было дальше я думаю вы понимаете. Единственное от чего я засмеялась так это то, что он на память знал свой номер карты, при чем говорит - пишите сразу в приложении".

Виктория пишет, что со своей стороны она понимает, что сделала "каку", но уверена - если бы "Дія" работала и у нее были бы с собой права, ее бы отпустили без денег.

View this post on Instagram A post shared by Виктория Смыковская (@victoryasafunction)

Подписчики Виктории отметили, что на одно приложение рассчитывать нежелательно, а также пристыдили блогера за позицию со взяткой.

Напомним, что в декабре прошлого года приложение "Дія" заглючило после того, как украинцы стали кидать заявки о получении финансовой помощи в сумме 8 тысячи гривен.