Скачать
Пятница, 02.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Война за воду в Крым и удары по Одессе и Мариуполю: генерал рассказал, откуда Путин может атаковать Украину
Война за воду в Крым и удары по Одессе и Мариуполю: генерал рассказал, откуда Путин может атаковать Украину
Обострение на Донбассе: боевики подстрелили еще двух украинских защитников
Обострение на Донбассе: боевики подстрелили еще двух украинских защитников
Украина обновила рекорды смертности и заболеваемости за пандемию: данные на 2 апреля
Украина обновила рекорды смертности и заболеваемости за пандемию: данные на 2 апреля
Оккупанты продолжают стягивать на Донбасс военную технику и авиацию (свежие видео)
Оккупанты продолжают стягивать на Донбасс военную технику и авиацию (свежие видео)

"Знал номер карты наизусть": известный блогер рассказала, как дала взятку патрульному

"Знал номер карты наизусть": известный блогер рассказала, как дала взятку патрульному
Обновлено 12:15 Сегодня Телеграф Фото: instagram Виктории Смыковской

Консультант по диетологии и нутрициолог Виктория Смыковская открыто признала, что дала взятку полицейскому, который остановил ее машину буквально пару недель назад.

"Еду без задней мысли и тут меня останавливают полицианты.

- Добрый день, а вы в курсе, где вы едете?

- Да, мне нужно в другую сторону

- Так здесь полоса общественного транспорта

- В смысле?"

На своей личной странице в Инстаграме украинский блогер рассказала, что практически всегда старалась никогда не нарушать, но если такое и случалось, то не выкручивалась.

"- Здесь полоса общественного транспорта, вы не имеете права здесь ехать. Штраф 3400

- Да? Извините, я знак не увидела, искала где парковаться и видимо проворонила.

- Давайте ваши права и тех паспорт"

По словам Смыковской, паспорт у нее находился в приложении "Дія", но после обновления все данные девушки пропали.

Украинцам разрешили восстанавливать и заказывать водительские права онлайн

"Вы думаете вы первая у кого она не сработала? Нужно всегда при себе иметь пластик. Виктория, у вас движение по полосе общественного транспорта+вы не имеете права управлять ТС. То есть это 3400+конфискация машины на штраф площадку. Оттуда 2800 стоит ее забрать + владелец платит штраф за то, что передал ТС лицу, которое не имеет права им управлять", - сказал ей полицейский.

Далее на предложение оформить протокол блогер просто дала ему взятку: "Что было дальше я думаю вы понимаете. Единственное от чего я засмеялась так это то, что он на память знал свой номер карты, при чем говорит - пишите сразу в приложении".

Виктория пишет, что со своей стороны она понимает, что сделала "каку", но уверена - если бы "Дія" работала и у нее были бы с собой права, ее бы отпустили без денег.

Подписчики Виктории отметили, что на одно приложение рассчитывать нежелательно, а также пристыдили блогера за позицию со взяткой.

Напомним, что в декабре прошлого года приложение "Дія" заглючило после того, как украинцы стали кидать заявки о получении финансовой помощи в сумме 8 тысячи гривен.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 161

Все по теме:

Полиция, Взятки, Штрафы, ДИЯ, Виктория Смыковская.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Напрашивается удар по Коломойскому: зачем Зеленский снова созывает СНБО
02 Грядет страшное? Обострение на Донбассе стало причиной волнений в НАТО
03 Россия готовит наступление на Украину? Что известно на данный момент
04 Внеочередное заседание СНБО 2 апреля: журналисты узнали, о чем там пойдет речь
05 "Вскрытие покажет" – в полиции Черкасчины проверяют странное самоубийство отца с сыном
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Масштабнейшая эскалация последних лет: Россия активно &quot;призывает&quot; украинцев в Крыму и на Донбассе
Масштабнейшая эскалация последних лет: Россия активно "призывает" украинцев в Крыму и на Донбассе
Путин становится агрессивнее, и на это нельзя не реагировать - появился прогноз на новые решения СНБО
Путин становится агрессивнее, и на это нельзя не реагировать - появился прогноз на новые решения СНБО
На маслобойне Харькова ночью случился взрыв и смертельный пожар (видео)
На маслобойне Харькова ночью случился взрыв и смертельный пожар (видео)
&quot;Знал номер карты наизусть&quot;: известный блогер рассказала, как дала взятку патрульному
"Знал номер карты наизусть": известный блогер рассказала, как дала взятку патрульному
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь