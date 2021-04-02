Экс-супруга репера Сереги рассказала о новых подробностях в деле о борьбе за сыновей Марка и Платона

Спустя месяц после того, как суд решил, что несовершенные Марк и Платон остаются жить с отцом, экс-супруга репера Полина Ололо сообщила, что Серега вывез мальчиков заграницу. И сделал это незаконно, благодаря поддельным документам.

Полина отметила, что никакого разрешения на вывоз не давала, и никаких документов не подписывала, а копию разрешения на выезд видела лишь однажды, нагло приложенную к иску в суд еще год назад. Ололо отмечает, что на тех документах были указаны ее старые паспортные данные и уже перечислено десятки стран.

"Опережая Ваши вопросы сразу скажу, что заявления о поддельных документах я подавала в полицию не раз так же как и в ювенальную полицию ... и ничего)" - признается экс-супруга репера.

Полина знает, что ее мальчики очень скучают по ней, а она ничего не может сделать. А суды все идут и идут.

Также, Ололо сообщила, что следующий суд назначен на 19 апреля.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Polina Ololo (@polina_lola)

Ранее, "Телеграф" писал, что еще в феврале 2020 года Полина Ололо сообщила, что ее бывший муж, известный репер Серега, якобы похитил у нее детей - сыновей Марка и Платона, и не дает е видеться с мальчиками. Также тогда же она заявила, что намерена судится с репером за опеку.