"Дорого заплатила, чтобы стать принцессой": открылись новые детали жизни Грейс Келли

Американская актриса Грейс Келли, которая в свое время считалась самой кассовой актрисой в Голливуде, пожертвовала миллионами долларов ради жизни с принцем Монако Ренье III.
В новом документальном фильме Channel 5 "Грейс Келли: Пропавшие миллионы" финансовый консультант Джемма Годфри рассказывает, что в 1956 году, когда актриса решила бросить свою карьеру в возрасте 26 лет, чтобы выйти замуж за принца Ренье, в качестве приданого родители невесты заплатили королевской семье Монако 2 миллиона долларов (около 20 миллионов долларов сегодня). Об этом передает New York Post.
На момент ее трагической смерти, после автокатастрофы в 1982 году в 52 года, единственными активами, которые принцесса имела на тот момент, был коттедж в Ирландии, принадлежавший ее деду, и сбережения в размере 10 000 долларов (27 000 долларов сегодня).
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"Что особенно трогательно в истории Грейс Келли, так это то, что ей пришлось заплатить, чтобы стать принцессой. Большинство людей думают об этом как о сказке", - сказала Годфри.
Отмечается, что за свою актерскую карьеру общий заработок Грейс Келли мог бы достичь 1,5 миллиона долларов, или эквивалента 15 миллионов долларов сегодня.
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Напомним, что Келли познакомилась с принцем Ренье в 1955 году на Каннском кинофестивале и вышла за него замуж в следующем году. Вскоре после их свадьбы, принц сказал журналу Los Angeles Times, что он и его жена решили "взаимно" закончить карьеру в Голливуде.
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Напомним, что в этом браке у королевской четы появилось трое детей: Каролина Маргарита Луиза (род. 1957), Альбер II (род. 1958), правящий князь Монако, Стефания Мария Елизавета (род. 1965), дочь которой в 2019 году вышла замуж.