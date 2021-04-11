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"А ты точно холостяк?": порнозвезда Адель Асанти сделала пародию на фильм для взрослых

"А ты точно холостяк?": порнозвезда Адель Асанти сделала пародию на фильм для взрослых
Обновлено 09:55 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Участники первого сезона романтического реалити "Холостячка", главной героиней которого стала украинская актриса Ксения Мишина, все чаще появляются в компании красавиц из 11 сезона "Холостяка" с Михаилом Заливако. 

Не успели Алексей Тригубенко, Евгений Ковтуненко, Илья Рыбальченко отойти от празднования дня рождения Надин Медведчук, как вместе с Андреем Шатырко, Игорем Бебко и порноактрисой в прошлом Анастасией Распутиной, что более известна как Адель Асанти, засветились в одной компании. Ребята собираются каждую пятницу, чтобы посмотреть новый выпуск "Холостяка".

Так, как Анастасия обладательница интересной профессии холостяки и холостячка решили создать пародию на один из самых известных роликов для взрослых. 

"Не судите строго, это всего лишь навсего шутка" подписала снимок Настя.

 
 
 
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Публикация от Настя|Холостяк 11 (@adelasantyxx)

Ранее, "Телеграф" писал, что Анастасия Распутина занялась изучением сексологии. Девушка возобновила учебу, которая приостановилась из-за участия в "Холостяке".

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 380

Все по теме:

Холостяк, Холостячка, Евгений Ковтуненко, Алексей Тригубенко, Адель Асанти, Андре Шатырко, Илья Рыбальченко, Игорь Бабко.
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