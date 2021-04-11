"А ты точно холостяк?": порнозвезда Адель Асанти сделала пародию на фильм для взрослых

Участники первого сезона романтического реалити "Холостячка", главной героиней которого стала украинская актриса Ксения Мишина, все чаще появляются в компании красавиц из 11 сезона "Холостяка" с Михаилом Заливако.

Не успели Алексей Тригубенко, Евгений Ковтуненко, Илья Рыбальченко отойти от празднования дня рождения Надин Медведчук, как вместе с Андреем Шатырко, Игорем Бебко и порноактрисой в прошлом Анастасией Распутиной, что более известна как Адель Асанти, засветились в одной компании. Ребята собираются каждую пятницу, чтобы посмотреть новый выпуск "Холостяка".

Так, как Анастасия обладательница интересной профессии холостяки и холостячка решили создать пародию на один из самых известных роликов для взрослых.

"Не судите строго, это всего лишь навсего шутка" подписала снимок Настя.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Настя|Холостяк 11 (@adelasantyxx)

Ранее, "Телеграф" писал, что Анастасия Распутина занялась изучением сексологии. Девушка возобновила учебу, которая приостановилась из-за участия в "Холостяке".